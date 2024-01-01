DemoHop

DemoHop

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Веб-сайт: demohop.com

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Распределенным командам разработчиков технологий и исследований и разработок трудно собрать всех инженеров, продуктовые команды и заинтересованных сторон на одной странице. Чтобы решить эту проблему, DemoHop проводит онлайн-мероприятия, которые объединяют сотрудников и их идеи в течение нескольких коротких часов. У нас есть крупные компании, которые используют DemoHop, чтобы объединить своих сотрудников и улучшить сотрудничество. Реальность такова, что инструменты для повседневных встреч, такие как Teams или Zoom, не очень хорошо помогают людям встречаться друг с другом, находить экспертов или распространять идеи. DemoHop дает ведущим мировым технологическим командам возможность 1) максимизировать окупаемость инвестиций в технологии, 2) распространять инновации и лучшие практики и 3) активизировать сотрудников. Для этого волшебство DemoHop заключается в формате «выбирай свое приключение», который позволяет людям тратить время на наиболее важные для них темы. Это создает очень интересное сотрудничество с участниками, что дает DemoHop высокий показатель NPS — 80! Мероприятия DemoHop легко настроить, масштабировать для сотен или тысяч сотрудников и созданы для предприятий со всеми ожидаемыми возможностями безопасности и отчетности. Самое приятное то, что DemoHop — это не просто мероприятие, проводимое раз в квартал, но оно становится важной частью культуры технологической команды и ценным ресурсом для всех в течение всего года.
Категории:
Business
Программное обеспечение для видеоконференций

Веб-сайт: demohop.com

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Альтернативы

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

Bitrix24

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Lark

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BlueJeans

BlueJeans

bluejeans.com

Gather

Gather

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Yalla

Yalla

yalla.team

Nulab

Nulab

nulab.com

Schoology

Schoology

schoology.com

SHRM

SHRM

shrm.org

Ideogram

Ideogram

ideogram.ai

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