Распределенным командам разработчиков технологий и исследований и разработок трудно собрать всех инженеров, продуктовые команды и заинтересованных сторон на одной странице. Чтобы решить эту проблему, DemoHop проводит онлайн-мероприятия, которые объединяют сотрудников и их идеи в течение нескольких коротких часов. У нас есть крупные компании, которые используют DemoHop, чтобы объединить своих сотрудников и улучшить сотрудничество. Реальность такова, что инструменты для повседневных встреч, такие как Teams или Zoom, не очень хорошо помогают людям встречаться друг с другом, находить экспертов или распространять идеи. DemoHop дает ведущим мировым технологическим командам возможность 1) максимизировать окупаемость инвестиций в технологии, 2) распространять инновации и лучшие практики и 3) активизировать сотрудников. Для этого волшебство DemoHop заключается в формате «выбирай свое приключение», который позволяет людям тратить время на наиболее важные для них темы. Это создает очень интересное сотрудничество с участниками, что дает DemoHop высокий показатель NPS — 80! Мероприятия DemoHop легко настроить, масштабировать для сотен или тысяч сотрудников и созданы для предприятий со всеми ожидаемыми возможностями безопасности и отчетности. Самое приятное то, что DemoHop — это не просто мероприятие, проводимое раз в квартал, но оно становится важной частью культуры технологической команды и ценным ресурсом для всех в течение всего года.

Веб-сайт: demohop.com

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