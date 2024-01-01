Democracy Now!

Democracy Now!

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Веб-сайт: democracynow.org

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Ежедневная теле- и радиопрограмма новостей, которую ведут Эми Гудман и Хуан Гонсалес, является пионером крупнейшего сотрудничества общественных СМИ в США.

Веб-сайт: democracynow.org

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