Альтернативы - DemandJump

Parse.ly

parse.ly

Parse.ly — это аналитическая платформа, созданная для контента и разработанная с убеждением, что самые успешные компании — это те, у которых лучший контент. Однако победить в мире цифрового контента непросто. Вам необходимо создать циклы обратной связи и прислушиваться к тому, что говорит вам ваша а...