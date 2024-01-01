Альтернативы - Delibr

OneDesk

OneDesk

onedesk.com

OneDesk объединяет программное обеспечение онлайн-службы поддержки и управления проектами. Обслуживайте своих клиентов и управляйте командными проектами с помощью одного приложения.

Accompa

Accompa

accompa.com

Облачный программный инструмент управления требованиями №1. Используется бизнес-анализом, управлением продукцией, проектированием и ИТ-командами в сотнях компаний. Получите БЕСПЛАТНУЮ пробную версию на 30 дней. От Аккомпы.

Olive

Olive

olive.app

Откройте для себя будущее принятия ИТ-решений и поиска программного обеспечения вместе с Olive. Olive — единственная платформа для поиска программного обеспечения, которая сочетает в себе возможности искусственного интеллекта и человеческий опыт, помогая вам принимать более обоснованные решения. П...

Userdoc

Userdoc

userdoc.fyi

Userdoc — это современный инструмент управления требованиями, цель которого — упростить процесс создания пользовательских историй, персонажей и путешествий пользователей и управления ими. Платформа предлагает помощь искусственного интеллекта, позволяя пользователям экономить время на создании пользо...

Reqstudio

Reqstudio

reqstudio.com

ReqStudio — это онлайн-решение для компаний по сбору требований, и его основная цель — сделать ваш опыт сбора программного обеспечения, создания документации и прохождения всего процесса легким, простым и таким, чтобы он вам понравился. Управление проектами разработки программного обеспечения по-пре...

Flow Engineering

Flow Engineering

flowengineering.com

Гибкое отслеживание требований соответствует Digital Twin. Flow специально создан, чтобы помочь быстро развивающимся agile-командам быстрее выполнять итерации.

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