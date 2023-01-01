Defend the Web — это интерактивная платформа безопасности, где вы можете учиться и проверять свои навыки. Попробуйте пройти все наши более чем 60 уровней взлома.

Веб-сайт: defendtheweb.net

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