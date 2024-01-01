Defence Blog

Defence Blog

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Веб-сайт: defence-blog.com

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Оборонный блог — это ваш надежный источник новостей обо всем, что вам нужно знать о том, что происходит в военном сообществе и за рубежом, включая военные машины и оборудование, последние новости, международные новости и многое другое. Мы фокусируемся на людях, проблемах, событиях и технологиях, которые определяют ответные меры завтрашнего дня.

Веб-сайт: defence-blog.com

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