DeepMake — это инструмент на основе искусственного интеллекта (ИИ), в первую очередь предназначенный для создания контента с упором на видеоэффекты (VFX). Используя искусственный интеллект с открытым исходным кодом, DeepMake предлагает ряд услуг для упрощения и оптимизации процесса создания контента. Эти услуги включают в себя мгновенные видеоэффекты, создание стоковых видеороликов из текстовых подсказок и немедленную сегментацию слоев. Инструмент имеет такие функции, как создание стабильного диффузного видео, которое позволяет пользователям создавать высококачественные видеоролики на основе письменных подсказок или расширять существующие клипы. Он также использует интеллектуальную сегментацию слоев, которая автоматизирует сегментацию персонажей, фона и объектов в видео, тем самым облегчая точную модификацию видео и динамичное повествование. Еще одна ключевая особенность DeepMake — мощная технология замены лиц, предназначенная для оживления персонажей, замены дублеров и создания анимированных аватаров для игр и потокового вещания. Инструмент также обладает функцией масштабирования видео, целью которой является повышение качества и детализации видео. DeepMake дополнительно обеспечивает интеграцию с Adobe After Effects и Nuke, расширяя таким образом свои визуальные эффекты на базе искусственного интеллекта в инструменты, с которыми пользователи уже знакомы. DeepMake предлагает структуру ценообразования для различных типов использования, включая полностью бесплатную версию с открытым исходным кодом и неограниченным использованием, а также премиальные пакеты с эксклюзивными функциями и технической поддержкой.

Веб-сайт: deepmake.com

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