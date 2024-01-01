DeepLearning.AI

DeepLearning.AI

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Веб-сайт: deeplearning.ai

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DeepLearning.AI is making a world-class AI education accessible to people around the globe. DeepLearning.AI was founded by Andrew Ng, a global leader in AI.

Веб-сайт: deeplearning.ai

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