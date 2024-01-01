DeepHow

DeepHow

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Веб-сайт: deephow.com

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DeepHow — это первое решение на базе искусственного интеллекта для сбора и обучения квалифицированных специалистов. По сути, это видеоплатформа и приложение для захвата, которое позволяет организациям фиксировать свои процессы на интеллектуальном устройстве, загружать их на платформу через облако, а затем использовать ИИ для сегментации, расшифровки и перевода видео на этапы и соответствующие языки для своих целей. многоязычная рабочая сила. Сотрудники могут получить доступ к видео в любое время, что позволяет им быстрее адаптироваться и более эффективно повышать квалификацию с помощью собственных процессов компании. Традиционные методы обучения, такие как текстовые СОПы, не могут быть эффективно обновлены, и сегодня средний работник скорее обратится к видео, чтобы освоить новые навыки. Они могут наблюдать за экспертом прямо на экране и самостоятельно подражать этому опыту. Создание видеоконтента не должно быть сложным или требовать поддержки профессиональной команды по производству видео с дорогим оборудованием. Обеспечьте бесперебойную работу своих линий и лучше обучайте свою команду с помощью платформы видеообучения DeepHow на базе искусственного интеллекта.
Категории:
Productivity
Программное обеспечение для видеосвязи

Веб-сайт: deephow.com

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