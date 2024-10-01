Альтернативы - Deel
Upwork
upwork.com
Upwork, ранее Elance-oDesk, — это американо-американская платформа для фрилансеров, где предприятия и частные лица объединяются для ведения бизнеса. В 2015 году в результате слияния Elance-oDesk был переименован в Upwork, и теперь полное название компании — Upwork Global Inc. В настоящее время Upwor...
Microsoft Visio
microsoft.com
Microsoft Visio (VIZ-ee-oh) (ранее Microsoft Office Visio) — приложение для построения диаграмм и векторной графики, входящее в семейство Microsoft Office. Продукт был впервые представлен в 1992 году компанией Shapeware Corporation. Была приобретена Microsoft в 2000 году.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce — это глобальная платформа для современной рабочей силы. Корпоративное решение HCM Dayforce сочетает в себе расчет заработной платы, управление персоналом, льготы, управление талантами, управление персоналом и многое другое в одном облачном приложении, обеспечивая поддержку сегодняшней безг...
Zoho People
zoho.com
Создан для создания более счастливой рабочей силы. Мы заботимся о ваших HR-процессах, пока вы заботитесь о своих сотрудниках. У нас есть все: от найма, адаптации и управления посещаемостью до учета рабочего времени и оценки.
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, агрегатор торговых услуг и мобильные платежи, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программные и аппаратные платежные продукты и расширила сферу услуг для малого бизнеса. Компания была основана в 2009 году...
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — единственный универсальный облачный пакет управления персоналом, который адаптируется к вашему образу работы. Созданная на основе единой базы данных, ADP Workforce Now предлагает функции управления человеческими ресурсами, расчета заработной платы, льгот, управления талантами, уп...
Lucid
lucid.app
Lucid Visual Collaboration Suite — это полноценная платформа для команд, которые хотят сотрудничать визуально, независимо от того, где они находятся и как они работают. Виртуальная доска, интеллектуальное построение диаграмм и облачная визуализация позволяют организациям воплощать планы от первонача...
Keka
keka.com
Найм — это не просто одношаговый процесс, поскольку он включает в себя различные сложные этапы пути. А поиск подходящих талантов — это ступенька на пути к созданию успешной бизнес-среды. Таким образом, Keka предоставит вам потрясающие функции, такие как многоплатформенный поиск кандидатов, техническ...
Paylocity
paylocity.com
Наша универсальная программная платформа дает HR-специалистам возможность легко управлять повседневными задачами по расчету заработной платы, льгот, талантов и управлению персоналом. Но что отличает нас от других, так это то, что наши технологии опираются на культуру, которая действительно заботится...
Paycom
paycom.com
В течение 25 лет компания Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) упрощала бизнес и жизнь своих сотрудников с помощью простых в использовании технологий управления персоналом и расчета заработной платы, обеспечивая прозрачность благодаря прямому доступу к их данным. А благодаря первому в отрасли решению B...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — американская технологическая компания, предоставляющая программное обеспечение для управления персоналом как услугу. Компания основана в 2008 году Беном Петерсоном и Райаном Сандерсом и базируется в Линдоне, штат Юта. Услуги BambooHR включают систему отслеживания кандидатов и систему отс...
Homebase
joinhomebase.com
Более 100 000 малых (но мощных) предприятий используют Homebase для управления своими почасовыми командами с помощью планирования сотрудников, учета рабочего времени и многого другого.
Gusto
gusto.com
Независимо от того, начинаете ли вы или расширяете свой быстрорастущий бизнес, Gusto — это партнер, который вам нужен для роста и развития вашей команды. С Gusto вы получаете современные функции управления персоналом, такие как расчет заработной платы, льготы, найм, ресурсы управления и многое друго...
Rippling
rippling.com
Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, информационными технологиями и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы может...
Lark
larksuite.com
Lark — это универсальная платформа для совместной работы для команд, стремящихся оптимизировать рабочие процессы и быстрее достигать бизнес-результатов. Благодаря удобному пользовательскому интерфейсу на настольных и мобильных устройствах Lark гарантирует, что команды могут эффективно работать где у...
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, признанная Gartner одной из наиболее предпочтительных платформ HCM в Азиатско-Тихоокеанском регионе, представляет собой облачную систему HRMS нового поколения. При поддержке Sequoia, Lightspeed и Endiya Partners, Darwinbox обеспечивает HR-технологический опыт более чем 900 тысяч сотрудник...
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks — это онлайн-платформа для бухгалтерского учета и выставления счетов, которая экономит ваше время, автоматизирует работу администратора, обеспечивает порядок в ваших книгах и делает ваш бизнес профессиональным. FreshBooks считает, что ведение финансового учета должно быть простым и быстры...
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. — американская компания облачных вычислений, основанная в 1998 году со штаб-квартирой в Сан-Матео, Калифорния, которая предоставляла программное обеспечение и услуги для управления финансами бизнеса, операциями и отношениями с клиентами. Ее программное обеспечение и услуги были адаптир...
HiBob
hibob.com
bob HRIS — это платформа управления персоналом, которая помогает динамичным компаниям максимально эффективно использовать своих сотрудников. Наше программное обеспечение для управления персоналом уникально, интуитивно понятно и умно.
Personio
personio.de
Personio — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое помогает раскрыть потенциал ваших сотрудников, позволяя вам управлять каждым этапом жизненного цикла сотрудника. Наше программное обеспечение упрощает процесс набора, адаптации, управления, развития и оплаты труд...
Creately
creately.com
Creately — это платформа для визуальной совместной работы. Это позволяет командам переходить от идеи к планированию и реализации в одном визуальном пространстве. Визуально добавляйте идеи в различные структуры, составляйте карты процессов, потоков или целых организаций, создавайте документы техничес...
Paycor
paycor.com
Paycor дает лидерам возможность модернизировать каждый аспект управления людьми, чтобы они могли сосредоточиться на том, что действительно важно: создании успешных команд. Унифицированное решение HCM гарантирует, что данные сотрудников находятся в одном месте, поэтому вам никогда не придется переклю...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) делает мир лучше для всех. Наша облачная платформа и решения помогают оцифровать и унифицировать организации, чтобы они могли находить более разумные, быстрые и лучшие способы организации рабочего процесса. Таким образом, сотрудники и клиенты могут быть более связанными, более...
SmartDraw
smartdraw.com
SmartDraw — это единое визуальное приложение, которое сочетает в себе построение диаграмм, использование досок и визуализацию данных в одном удобном для предприятия решении. ПЛАНИРУЙТЕ, ВЫПОЛНЯЙТЕ И ПРОВЕРЯЙТЕ В КОМАНДЕ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ Сотрудничайте со своей командой в едином рабочем пространстве...
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff — это передовое программное решение для анализа рабочей силы, предназначенное для повышения производительности удаленных, гибридных и внутренних команд, обеспечивая при этом положительный опыт сотрудников. Hubstaff интегрируется с более чем 30 приложениями, чтобы ваш бизнес мог работать бол...
7shifts
7shifts.com
7shifts — это универсальная платформа для управления командой ресторанов, которая помогает операторам: 1) Принимать более выгодные решения. Вы получите информацию, необходимую для ежедневного принятия оптимальных командных и операционных решений. Достигайте своих трудовых показателей с помощью соблю...
BrightHR
brighthr.com
Встречайте самое популярное программное обеспечение для управления персоналом и службу поддержки для малого и среднего бизнеса. Благодаря советам HR, благополучию персонала и даже отслеживанию в приложении узнайте, как BrightHR экономит ваше время, деньги и усилия прямо сейчас.
Melio
meliopayments.com
Melio — это бесплатный инструмент для оплаты счетов и продавцов, который максимизирует денежный поток и сводит к минимуму напряженную работу. Оплачивайте счета поставщиков банковским переводом или дебетовой картой бесплатно, даже если они принимают только чеки! Вы также можете использовать свою кред...
Zimyo
zimyo.com
Zimyo — это обширная HR-технологическая платформа, которая решает сложные HR-задачи, одновременно оптимизируя и автоматизируя повседневные HR-операции. Zimyo, которому доверяют такие современные организации, как Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Apollo Tyres, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire ...
Zoho Payroll
zoho.com
Zoho Payroll — это облачное программное обеспечение для расчета заработной платы, которое автоматически рассчитывает заработную плату, налоги и отчисления, отправляет платежные ведомости/квитанции о заработной плате. В настоящее время существует три версии, созданные для работы в соответствии с нало...