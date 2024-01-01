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Альтернативы - Dayta AI

Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

Принимайте более разумные решения в сфере недвижимости и заключайте больше сделок, используя данные Placer.ai о местоположении и пешеходном трафике.

Purple

Purple

purple.com

Фиолетовый — лучшее достижение в области матрасов за 80 лет. Наши матрасы и подушки поставляются с бесплатной доставкой, бесплатным возвратом и пробной версией на 100 ночей.

VisitorAPI

VisitorAPI

visitorapi.com

Получите IP-адрес посетителя веб-сайта, его местоположение, валюту, язык и данные об устройстве с помощью быстрого API. Начните свой бесплатный план для разработчиков или план с оплатой по мере использования сегодня.

Azira Allspark

Azira Allspark

azira.com

Azira LLC, глобальная платформа Consumer Insights, помогает руководителям маркетинга и эксплуатации повысить свою эффективность с помощью действенной аналитики для достижения бизнес-результатов. Его миссия — создать более актуальный мир, в котором бренды смогут устанавливать отношения со своими потр...

Azira Pinnacle

Azira Pinnacle

azira.com

Azira LLC, глобальная платформа Consumer Insights, помогает руководителям маркетинга и эксплуатации повысить свою эффективность с помощью действенной аналитики для достижения бизнес-результатов. Его миссия — создать более актуальный мир, в котором бренды смогут устанавливать отношения со своими потр...

Bloom Intelligence

Bloom Intelligence

bloomintelligence.com

ПЛАТФОРМА РЕСТОРАННОГО МАРКЕТИНГА CDP для сбора, очистки и централизации данных о гостях. Автоматизация маркетинга и управление репутацией на основе искусственного интеллекта способствуют более быстрому и эффективному росту.

Aislelabs

Aislelabs

aislelabs.com

Универсальная платформа для управления идентификацией и доступом клиентов (CIAM) с настраиваемыми формами веб-регистрации, самообслуживанием профилей, входом в социальные сети и полнофункциональными маркетинговыми возможностями. Привлекайте пользователей онлайн и оффлайн, с веб-сайтов, мобильных при...

Raydiant

Raydiant

raydiant.com

Доступ к нашему аппаратному обеспечению Plug-and-Play и облачному, интуитивно понятному интерфейсу платформы корпоративного уровня (с магазином из более чем 100 приложений) можно получить из любой точки мира благодаря безопасному программному обеспечению, обеспечивающему бесперебойную работу на 99,9...

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