Альтернативы - DataPlugs
CoreSite
coresite.com
CoreSite, американская компания Tower (NYSE: AMT), предоставляет гибридные ИТ-решения, которые позволяют предприятиям, поставщикам облачных, сетевых и ИТ-услуг монетизировать и подготовить свой цифровой бизнес к будущему. Наши тесно взаимосвязанные кампусы центров обработки данных предлагают собстве...
TierPoint
tierpoint.com
В TierPoint мы встречаем наших клиентов на пути к цифровой и ИТ-трансформации, обеспечивая безопасность, независимость от облачных технологий и всегда находя решения для достижения бизнес-результатов. TierPoint опирается на комплексный портфель услуг: от общедоступных до частных и мультиарендных обл...
Flexential
flexential.com
Надежный портфель центров обработки данных, расположенный там, где потребности вашего бизнеса сегодня и где вы хотите расти завтра. Flexential предлагает гибкие варианты размещения, которые расширяются в соответствии с требованиями вашего бизнеса, от одного шкафа до развертываний мощностью в несколь...
Cologix
cologix.com
Cologix предоставляет управляемые услуги, облачные, мультимедийные, контентные, финансовые услуги, а корпоративные клиенты доверяют Cologix поддержку критически важной для бизнеса инфраструктуры и подключение их к клиентам, поставщикам и партнерам.