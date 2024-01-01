Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

DataKnowl (https://www.dataknowl.com), универсальная интеллектуальная платформа обслуживания клиентов и взаимодействия, которая сочетает в себе облачную телефонную систему, многоканальный облачный контакт-центр (центр взаимодействия), простой и удобный в использовании Система заявок на поддержку с мощными функциями самообслуживания и автоматизации на базе искусственного интеллекта (V-Agent и V-Voice).

Веб-сайт: dataknowl.com

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