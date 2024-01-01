DataKnowl

DataKnowl

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Веб-сайт: dataknowl.com

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DataKnowl (https://www.dataknowl.com), универсальная интеллектуальная платформа обслуживания клиентов и взаимодействия, которая сочетает в себе облачную телефонную систему, многоканальный облачный контакт-центр (центр взаимодействия), простой и удобный в использовании Система заявок на поддержку с мощными функциями самообслуживания и автоматизации на базе искусственного интеллекта (V-Agent и V-Voice).
Категории:
Productivity
Программное обеспечение службы поддержки

Веб-сайт: dataknowl.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением DataKnowl, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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