В DATABASICS мы предлагаем по-настоящему эффективное и действенное решение для управления временем, достаточно гибкое для всех типов сотрудников, но при этом достаточно простое, чтобы его мог использовать каждый.

Веб-сайт: data-basics.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением DATABASICS, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.