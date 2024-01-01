Dashbot

Dashbot

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Веб-сайт: dashbot.io

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Dashbot — это платформа диалоговых данных на базе искусственного интеллекта, предназначенная для извлечения практической информации из взаимодействия с клиентами в большом масштабе. Он служит стратегическим инструментом преобразования многоканальных диалоговых данных для улучшения качества обслуживания клиентов в самых разных случаях использования. Dashbot объединяет разрозненные источники данных во всей организации, извлекая ценную информацию из скрытых данных и опросов клиентов или обрабатывая существующие диалоговые данные для повышения производительности чат-бота. Он служит центральным узлом, преобразующим неструктурированные диалоговые данные в единый, действенный формат для всей организации. Платформа оснащена инструментами автоматизации без написания кода, которые облегчают исследование данных и извлечение информации, позволяя командам сосредоточиться на действиях, основанных на данных, для улучшения организации. Dashbot позволяет визуализировать полный многоканальный путь клиента за счет интеграции каналов взаимодействия с клиентами, тем самым улучшая оптимизацию пользовательского опыта. Он используется в различных отраслях командами по работе с клиентами, командами диалогового искусственного интеллекта и цифровыми командами для стимулирования улучшений на основе данных. Оно помогает пользователям использовать стратегию приоритета данных и ускорять инновации за счет оптимизации моделей данных обработки естественного языка с использованием расширенных возможностей машинного обучения. Платформа также позволяет обогащать опыт клиентов и сотрудников, открывая безграничные возможности диалогового искусственного интеллекта.

Веб-сайт: dashbot.io

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