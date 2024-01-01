Dasha

Dasha

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Веб-сайт: dasha.ai

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Dasha.AI — это передовая платформа для разработки сверхреалистичных диалоговых ИИ-агентов для использования в различных приложениях. Его цель — предоставить предприятиям возможность создавать голосовые и текстовые агенты искусственного интеллекта, способные выполнять реальные задачи. Их можно интегрировать в приложения для расширения различных процессов, таких как продажи, взаимодействие с клиентами и автоматизация. Кроме того, Dasha.AI поддерживает сверхестественный диалоговый опыт, который эффективно воспроизводит человеческое взаимодействие, включая такие функции, как сверхмалое время отклика, сверхреалистичный синтез голоса и запатентованные методы подсказок, которые способствуют реалистичному диалогу. Платформа представляет DashaScript, собственный язык программирования агентов, обеспечивающий беспрецедентную настройку и гибкость, позволяющий разработчикам создавать агенты искусственного интеллекта, которые могут справляться со сложными сценариями вызовов и динамически адаптироваться в зависимости от сегментов клиентов. Наконец, Dasha.AI предоставляет платформу whitelabel, позволяющую разработчикам создавать отраслевые продукты и позволяющую пользователям создавать агенты ИИ и управлять ими без программирования. Это особенно полезно, поскольку клиенты могут сосредоточиться на разработке интуитивно понятных пользовательских интерфейсов и опыта, а Dasha.AI позаботится о сложной внутренней обработке и управлении.

Веб-сайт: dasha.ai

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