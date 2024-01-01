Альтернативы - Dagster

GitHub

GitHub

github.com

GitHub, Inc. — американская транснациональная корпорация, предоставляющая хостинг для разработки программного обеспечения и контроля версий с использованием Git. Он предлагает функции распределенного контроля версий и управления исходным кодом (SCM) Git, а также свои собственные функции. Он обеспечи...

Replit

Replit

replit.com

Repl.it — это стартап из Сан-Франциско и онлайн-IDE (интегрированная среда разработки). Его название происходит от аббревиатуры REPL, что означает «цикл чтения-оценки-печати». Сервис был создан иорданским программистом Амджадом Масадом и иорданским дизайнером Хайей Оде в 2016 году. Repl.it позволяет...

GitLab

GitLab

gitlab.com

GitLab — это веб-инструмент жизненного цикла DevOps, который предоставляет менеджер Git-репозитория, обеспечивающий вики, отслеживание проблем, функции непрерывной интеграции и конвейера развертывания с использованием лицензии с открытым исходным кодом, разработанной GitLab Inc. Программное обеспече...

Azure DevOps

Azure DevOps

azure.com

Планируйте разумнее, эффективнее сотрудничайте и быстрее доставляйте проекты с помощью Azure DevOps Services, ранее известной как Visual Studio Team Services. Получите гибкие инструменты, CI/CD и многое другое.

DigitalOcean

DigitalOcean

digitalocean.com

DigitalOcean, Inc. — американский поставщик облачной инфраструктуры со штаб-квартирой в Нью-Йорке и центрами обработки данных по всему миру. DigitalOcean предоставляет разработчикам облачные сервисы, которые помогают развертывать и масштабировать приложения, работающие одновременно на нескольких ком...

Netlify

Netlify

netlify.com

Netlify — это компания облачных вычислений из Сан-Франциско, которая предлагает хостинг и бессерверные серверные услуги для веб-приложений и статических веб-сайтов. Его функции включают в себя непрерывное развертывание из Git через Netlify Edge, глобальную сетевую инфраструктуру доставки приложений...

Vercel

Vercel

vercel.com

Развертывайте веб-проекты, используя лучшие возможности интерфейсной разработки и высочайшую производительность для конечных пользователей.

Heroku

Heroku

heroku.com

Heroku — это облачная платформа как услуга (PaaS), поддерживающая несколько языков программирования. Heroku, одна из первых облачных платформ, находится в разработке с июня 2007 года, когда она поддерживала только язык программирования Ruby, но теперь поддерживает Java, Node.js, Scala, Clojure, Pyth...

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Для Творца внутри вас. Строить. Интегрируйте. Продлевать. Будущее работы – цифровое, и предприятия любого размера должны быстро трансформироваться. Zoho Creator — это платформа с низким кодированием, которая дает вам возможность сделать переход быстрым, безопасным и плавным — независимо от сложност...

Gitpod

Gitpod

gitpod.io

Gitpod оптимизирует рабочие процессы разработчиков, предоставляя готовые среды совместной разработки в вашем браузере на базе VS Code.

CircleCI

CircleCI

circleci.com

Получите лучшую платформу непрерывной интеграции и доставки для Linux, macOS и Android в облаке или на собственном хостинге.

PythonAnywhere

PythonAnywhere

pythonanywhere.com

Размещайте, запускайте и кодируйте Python в облаке! Начните бесплатно. Наш базовый план предоставляет вам доступ к машинам с уже установленной полной средой Python. Вы можете разработать и разместить свой веб-сайт или любой другой код прямо из браузера без необходимости устанавливать программное об...

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow позволяет сотрудникам работать так, как они хотят, а не так, как требует программное обеспечение. И клиенты могут получить то, что им нужно, тогда, когда им это нужно.

Glitch

Glitch

glitch.com

Простые, мощные и бесплатные инструменты для создания и использования миллионов приложений.

Plesk

Plesk

plesk.com

Plesk — единственная панель управления веб-хостингом, которая вам когда-либо понадобится для создания, защиты и запуска веб-сайтов и приложений в облаке! Получите хостинговую платформу Plesk!

Jenkins

Jenkins

jenkins.io

Jenkins, ведущий сервер автоматизации с открытым исходным кодом, предоставляет сотни плагинов для поддержки создания, развертывания и автоматизации любого проекта.

Bitrise

Bitrise

bitrise.io

Непрерывная интеграция и доставка, созданные для мобильных устройств: автоматизируйте сборку, тестирование и развертывание iOS и Android от первой до миллионной установки.

Render

Render

render.com

Render — это единое облако для создания и запуска всех ваших приложений и веб-сайтов с бесплатным SSL, глобальной CDN, частными сетями и автоматическим развертыванием из Git.

Zoho Catalyst

Zoho Catalyst

catalyst.zoho.com

Откройте новые горизонты с помощью простейшей бессерверной платформы. Catalyst — это масштабируемая бессерверная платформа, которая позволяет разработчикам создавать и развертывать решения мирового уровня без управления серверами.

IBM Cloud

IBM Cloud

ibm.com

Облачные вычисления IBM — это набор услуг облачных вычислений для бизнеса, предлагаемый компанией информационных технологий IBM. Начните строить немедленно, используя более 190 уникальных сервисов.

Buddy

Buddy

buddy.works

Получите самую мощную и простую в настройке платформу непрерывной интеграции и доставки.

Kinsta

Kinsta

kinsta.com

Войдите в панель управления MyKinsta и управляйте своими сайтами WordPress, размещенными в Kinsta.

Exotel

Exotel

exotel.com

Самая надежная компания облачных коммуникаций, предоставляющая лучшие в своем классе API для голосовой связи, сообщений и проверки пользователей. Решения включают маскирование номеров, IVRS, облачную АТС, виртуальные телефонные номера, программное обеспечение для вызовов, SMS и автоматизацию вызовов...

Engine Yard

Engine Yard

engineyard.com

Engine Yard — это частная платформа, расположенная в Сан-Франциско, Калифорния, предоставляющая услуги, ориентированная на развертывание и управление Ruby on Rails, PHP и Node.js.

Gearset

Gearset

gearset.com

Полное решение Salesforce DevOps. Единственная платформа, которая вам нужна для беспрецедентного успеха развертывания, непрерывной доставки, автоматического тестирования и резервного копирования.

Koyeb

Koyeb

koyeb.com

Одна платформа, все ваши услуги. Единая платформа Koyeb позволяет сочетать любимые языки, платформы и технологии. Развертывайте любое приложение благодаря встроенной поддержке популярных языков и встроенному развертыванию контейнеров Docker. Запускайте быстродействующие веб-сервисы и функции, управл...

Northflank

Northflank

northflank.com

Комплексная платформа для разработчиков для создания и масштабирования микросервисов, заданий и управляемых баз данных с мощным пользовательским интерфейсом, API и интерфейсом командной строки.

Timescale

Timescale

timescale.com

Облако Timescale. Мощь и надежность TimescaleDB и PostgreSQL, развернутых у выбранного вами поставщика облачных услуг, с более широким контролем над местом хранения ваших данных.

Aiven

Aiven

aiven.io

Полностью управляемая облачная платформа данных с открытым исходным кодом Aiven позволяет вам создавать конвейеры данных, о которых вы всегда мечтали, менее чем за 10 минут. На всех крупных облаках повсюду.

Back4App

Back4App

back4app.com

Храните и запрашивайте реляционные данные в облаке. Сделайте его доступным через GraphQL и REST с помощью масштабируемого бэкэнда с открытым исходным кодом.

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