Daft Art — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который позволяет пользователям быстро и легко создавать высококачественные обложки альбомов. Он использует тщательно подобранную эстетику и предоставляет визуальные способы взаимодействия с искусственным интеллектом для создания столько произведений искусства, сколько необходимо, пока не будет достигнут желаемый вид. Пользователи могут настроить текст обложки, отредактировав название альбома и имя исполнителя, а окончательная обложка будет представлена ​​в формате высокого разрешения с правильным соотношением сторон. Кроме того, пользователи могут предварительно просмотреть произведение искусства на реальном устройстве, прежде чем принять решение об окончательном виде, и оно готово к загрузке на все потоковые платформы. Daft Art также предоставляет образцы обложек, созданных другими художниками, чтобы дать пользователям представление о том, как может выглядеть окончательная работа. С помощью Daft Art пользователи могут создавать произведения искусства, которыми они будут гордиться.

Веб-сайт: daftart.ai

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