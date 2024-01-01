Cyqur

Cyqur

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: cyqur.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Cyqur в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Cyqur — это революционное решение безопасности, разработанное Binarii Labs, которое обеспечивает безопасное шифрование, фрагментацию и распространение конфиденциальных данных, таких как пароли и начальные фразы криптовалюты. Ключевым отличием Cyqur является то, что он не хранит ваши данные, в отличие от других служб управления паролями. Это позволяет Cyqur предлагать такую ​​конкурентоспособную цену, обеспечивая при этом беспрецедентную безопасность за счет шифрования, фрагментации и распределенного хранения.

Веб-сайт: cyqur.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Cyqur, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Password Crypt

Password Crypt

pcrypt.com

1Password

1Password

1password.com

Magic

Magic

magic.link

Proton Pass

Proton Pass

proton.me

Keeper

Keeper

keepersecurity.com

SecureSafe

SecureSafe

securesafe.com

hide.me Password Generator

hide.me Password Generator

hide.me

InPrivy

InPrivy

inprivy.io

Cloaksys

Cloaksys

cloaksys.com

Avira Password Manager

Avira Password Manager

avira.com

PasswordsGenerator.net

PasswordsGenerator.net

passwordsgenerator.net

Tigris

Tigris

tigrisdata.com

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog, Inc.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности