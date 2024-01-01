Cypress — это инструмент автоматического тестирования внешнего интерфейса, созданный для современной сети. Он обеспечивает лучшее, быстрое и надежное тестирование всего, что работает в браузере. Построенный на совершенно новой архитектуре, Cypress работает в том же цикле выполнения, что и тестируемое приложение, и работает на любой внешней платформе или веб-сайте. Приложение Cypress с открытым исходным кодом особенно хорошо работает с современными платформами JavaScript. Cypress Cloud — это размещенная служба, которая объединяет и применяет мощные аналитические данные прошлых тестовых запусков приложений Cypress для поддержки более эффективных рабочих процессов отладки сбоев CI, аналитики набора тестов и возможностей интеллектуальной оркестрации CI, которые повышают скорость разработки и одновременно сокращают затраты на CI.

Веб-сайт: cypress.io

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