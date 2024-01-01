Банковское дело, построенное с использованием примитивов цепочки для основателей и команд Web3. Стейблкоины открыли новую парадигму компаний и сотрудников по всему миру, которые привлекли капитал в долларах США, а также платили своим сотрудникам по всему миру в долларах США. Для этих предприятий и специалистов финансовый комплекс управления расходами, выплатами и бухгалтерским учетом сталкивается с новыми проблемами, и Cypher решает их.

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