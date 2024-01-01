В Cybersource мы разбираемся в платежах. Мы помогли начать революцию в электронной коммерции в 1994 году и с тех пор не оглядывались назад. Благодаря глобальному охвату, современным возможностям и знаниям в области коммерции мы создаем гибкие, креативные коммерческие решения для повседневной жизни — опыт, который радует ваших клиентов и стимулирует рост во всем мире. Все благодаря легкости и простоте одной цифровой платформы для управления всеми типами платежей, стратегиями мошенничества и многим другим. Зная, что мы являемся частью Visa и ее стандартов безопасности, вы можете быть уверены, что о вашем бизнесе хорошо позаботятся, где бы он ни находился.

Веб-сайт: cybersource.com

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