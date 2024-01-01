Cybersource

Cybersource

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Веб-сайт: cybersource.com

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В Cybersource мы разбираемся в платежах. Мы помогли начать революцию в электронной коммерции в 1994 году и с тех пор не оглядывались назад. Благодаря глобальному охвату, современным возможностям и знаниям в области коммерции мы создаем гибкие, креативные коммерческие решения для повседневной жизни — опыт, который радует ваших клиентов и стимулирует рост во всем мире. Все благодаря легкости и простоте одной цифровой платформы для управления всеми типами платежей, стратегиями мошенничества и многим другим. Зная, что мы являемся частью Visa и ее стандартов безопасности, вы можете быть уверены, что о вашем бизнесе хорошо позаботятся, где бы он ни находился.
Категории:
Finance
Программное обеспечение для обработки платежей

Веб-сайт: cybersource.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Cybersource, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

meliopayments.com

Thryv

Thryv

thryv.com

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