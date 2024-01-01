Отмеченная наградами платформа Cyara CX Assurance помогает компаниям ускорить развитие клиентского опыта, повысить качество по всем цифровым и голосовым каналам и обеспечить непрерывность взаимодействия с клиентами. Платформа Cyara поддерживает весь жизненный цикл разработки программного обеспечения для удобства клиентов: от проектирования до функционального и регрессионного тестирования, приемочного тестирования пользователей, нагрузочного тестирования и мониторинга производства. Мы тестируем с точки зрения клиента, гарантируя, что вы выявите проблемы, которые влияют на качество обслуживания клиента, в сложном наборе технологий, используемых для предоставления этого опыта. www.cyara.com Преимущества платформы CX Assurance Platform Единая платформа Обеспечивает полный спектр потребностей в разработке и обеспечении качества CX — от проектирования до мониторинга. Выполняйте проектирование CX, обнаружение CX, функциональное регрессионное тестирование, тестирование производительности, мониторинг и устранение неполадок. Работайте в среде совместной работы, которая фиксирует проекты и тесты, позволяя всем членам команды обмениваться сценариями и данными и повторно использовать их в различных функциях. Максимальная производительность Максимизируйте производительность за счет полной автоматизации. Автоматически обнаруживайте существующие CX, автоматически создавайте и обслуживайте тестовые сценарии, выполняйте удобную разработку тестовых сценариев, повторно используйте тестовые сценарии для разных типов тестирования и повторно используйте тестовые данные в тестовых сценариях и кампаниях. Cyara использует роботизированную автоматизацию процессов (RPA) в качестве ботов, чтобы автоматически генерировать тысячи взаимодействий с клиентами и имитировать контакты с реальными клиентами. Наиболее комплексная поддержка самых широких потребностей в обеспечении CX, гарантируя полный омниканальный путь клиента, от самообслуживания до обслуживания с помощью агента и рабочего стола агента. Протестируйте самый широкий спектр цифровых и голосовых каналов, включая IVR, чат, SMS, электронную почту и другие. Обеспечивает Agile и DevOps. Ускорьте разработку и повысьте качество, используя методы Agile и DevOps. Сместитесь влево, создав тестовые примеры на этапе проектирования. Содействуйте сотрудничеству посредством визуализации и возможностей, предназначенных для разных команд.

Веб-сайт: cyara.com

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