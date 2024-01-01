CustomerOS

CustomerOS

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: customeros.ai

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для CustomerOS в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Перестаньте управлять клиентами. Вместо этого выращивайте их. Проактивная CRM, разработанная для современного SaaS. Унифицируйте данные о клиентах, сотрудничайте между командами и увеличивайте доходы вместе с лучшими клиентами.

Веб-сайт: customeros.ai

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