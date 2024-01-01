Curated

Curated

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: curated.co

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Рассылайте потрясающие информационные бюллетени по электронной почте, которые действительно нравятся вашим читателям. Наш надежный (настраиваемый) шаблон отлично смотрится в любом почтовом клиенте, поэтому вы можете сосредоточиться на контенте, а не на дизайне.
Категории:
Productivity
Программное обеспечение для настольных издательских систем

Веб-сайт: curated.co

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