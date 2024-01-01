Culture Biosciences

Culture Biosciences

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Веб-сайт: culturebiosciences.com

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Развитие биопроцессов без узких мест. Биореакторы Culture, подключенные к облаку, позволяют проводить эксперименты с клеточными культурами с большей гибкостью, обеспечивая быстрые и точные ответы на наиболее важные вопросы биопроцессов.

Веб-сайт: culturebiosciences.com

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