Cucumber

Cucumber

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: cucumber.io

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Cucumber в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Cucumber объединяет спецификацию и тестовую документацию в одно единое целое.
Категории:
Software Development
Инструменты тестирования программного обеспечения

Веб-сайт: cucumber.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Cucumber, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Postman Web

Postman Web

postman.com

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

BrowserStack

BrowserStack

browserstack.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Qase

Qase

qase.io

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Sauce Labs

Sauce Labs

saucelabs.com

Browserling

Browserling

browserling.com

TestProject

TestProject

testproject.io

GetWhy

GetWhy

getwhy.io

UserZoom

UserZoom

userzoom.com

Rainforest QA

Rainforest QA

rainforestqa.com

Вам также может понравиться

Testomat.io

Testomat.io

testomat.io

Propexo

Propexo

propexo.com

FifthTry

FifthTry

fifthtry.com

Intrinsic

Intrinsic

withintrinsic.com

Vio.com

Vio.com

vio.com

Docsie

Docsie

docsie.io

Aura

Aura

aura.com

SeeMeHired Company

SeeMeHired Company

seemehired.com

Hippo Scribe

Hippo Scribe

gethipposcribe.com

DevDocs

DevDocs

devdocs.io

Docuo

Docuo

spreading.ai

EnhanceDocs

EnhanceDocs

enhancedocs.com

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog, Inc.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности