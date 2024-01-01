Cucumber объединяет спецификацию и тестовую документацию в одно единое целое.

Веб-сайт: cucumber.io

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