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csvbase бесплатен для открытых данных — все пользователи могут совершенно бесплатно загружать и делиться неограниченным количеством общедоступных таблиц.

Веб-сайт: csvbase.com

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