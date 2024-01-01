csvbase

csvbase

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: csvbase.com

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csvbase бесплатен для открытых данных — все пользователи могут совершенно бесплатно загружать и делиться неограниченным количеством общедоступных таблиц.

Веб-сайт: csvbase.com

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