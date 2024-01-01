CSO Online

CSO Online

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Веб-сайт: csoonline.com

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

CSO (из Foundry) предоставляет новости, анализ и исследования по широкому кругу тем безопасности и управления рисками. Области деятельности включают кибербезопасность, информационную безопасность, непрерывность бизнеса, управление идентификацией и доступом, предотвращение потерь и многое другое.

Веб-сайт: csoonline.com

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