CSO Online

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

CSO (из Foundry) предоставляет новости, анализ и исследования по широкому кругу тем безопасности и управления рисками. Области деятельности включают кибербезопасность, информационную безопасность, непрерывность бизнеса, управление идентификацией и доступом, предотвращение потерь и многое другое.

Веб-сайт: csoonline.com

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