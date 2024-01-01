CryptoCompare

CryptoCompare

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Веб-сайт: cryptocompare.com

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CryptoCompare — центральный орган, предоставляющий четкую и краткую информацию, предлагающий непревзойденную широту, объем и глубину данных, устраняющий разрыв между криптоактивами и традиционными финансовыми рынками. Компания CryptoCompare, основанная в 2014 году, является глобальным поставщиком данных о рынке криптовалют, предоставляющим институциональным и розничным инвесторам доступ в режиме реального времени к высококачественным и надежным данным о рынке и ценах на более чем 5300 монет и более 240 000 валютных пар. Объединяя и анализируя тиковые данные всемирно признанных бирж и плавно интегрируя различные наборы данных в цену криптовалюты, CryptoCompare обеспечивает всесторонний и целостный обзор рынка. На детальном уровне мы производим: данные о торговле криптовалютами, данные книги заказов, блокчейн и исторические данные, социальные данные, отчеты и набор индексов криптовалют.

Веб-сайт: cryptocompare.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением CryptoCompare, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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