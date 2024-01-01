Cryo Mix — это онлайн-инструмент для микширования и мастеринга с использованием искусственного интеллекта, предназначенный для улучшения качества вокальных треков. Благодаря удобному интерфейсу этот инструмент позволяет пользователям загружать файлы необработанного вокала, битов и бэк-вокала для обработки. Используя передовую технологию искусственного интеллекта, Cryo Mix автоматически анализирует и обрабатывает загруженные файлы, чтобы обеспечить результаты сведения и мастеринга профессионального качества. Инструмент предлагает ряд функций и опций, таких как регулировка громкости вокала, расширенные настройки микширования и возможность добавления слоев поддержки/adlib. Он поддерживает различные форматы файлов, такие как WAV и MP3, и пользователи могут отслеживать ход этапов обработки. Cryo Mix подчеркивает надежность и мгновенные результаты, предоставляя артистам эффективное решение для улучшения своих рэп-миксов. Хотя этот инструмент в первую очередь ориентирован на рэп, он также работает над добавлением поддержки других музыкальных стилей. Разработанный Cryo (Крейг Макаллистер), инженером с платиновым сертификатом и опытом работы в области электроники и электротехники, Cryo Mix пользуется доверием профессионалов отрасли и артистов с миллионами прослушиваний. Инструмент предназначен для удовлетворения потребностей артистов, предлагая быстро развивающиеся и высококачественные услуги микширования и мастеринга, которые помогут им идти в ногу с требованиями музыкальной индустрии. В дополнение к микшированию и мастерингу с помощью искусственного интеллекта, Cryo Mix также предлагает другие инструменты на базе искусственного интеллекта, такие как AI Audio Separator для извлечения стемов и AI Beat Optimizer для улучшения инструментальных треков.

Веб-сайт: cryo-mix.com

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