Оптимизируйте ленту продуктов, оптимизируйте свои расходы. Привлекайте больше трафика в свой интернет-магазин и повышайте коэффициент конверсии, оптимизируя данные фида товаров с учетом потребностей различных каналов, таких как рекламные объявления о товарах, веб-сайты сравнения цен или партнерские сети. - Импортируйте данные о своих продуктах из различных источников, включая Shopify, Woocommerce, XML, CSV и т. д. - Обогатите свои данные, добавив Google Analytics, Google Sheet или любой другой файл, чтобы повысить эффективность списков ваших продуктов. Например, вы можете автоматически исключать продукты с высоким трафиком и нулевой конверсией, межсезоньем, низким запасом и низкой доступностью вариантов, что повысит рентабельность инвестиций в рекламу. - Создавайте XML-фиды продуктов или используйте опцию API для публикации списка ваших продуктов на различных каналах, включая, помимо прочего, Google, Facebook и Criteo. – Используйте правила ЕСЛИ-ТО, чтобы изменить данные о своих продуктах в соответствии с потребностями каналов, чтобы вы могли рекламировать все свои продукты и в полной мере использовать алгоритмы каналов. Нет никаких ограничений на то, как вы можете изменить свои данные с помощью наших правил ЕСЛИ-ТО. - Получайте мгновенные уведомления и создавайте правила безопасности, чтобы обеспечить безошибочный поток данных и сэкономить полностью потраченный впустую бюджет цифрового маркетинга и рабочее время. - Используйте наш простой пользовательский интерфейс, усовершенствованный с учетом отзывов наших участников – все в одном месте. Станьте участником нашей платформы цифрового маркетинга и получите доступ к нашим продуктам, рекомендациям, основанным на ноу-хау, о ленте продуктов и рекламе, а также отличной поддержке клиентов.

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