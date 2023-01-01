CrossLead
crosslead.training
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для CrossLead в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: crosslead.training
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением CrossLead, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Lattice
lattice.com
Coordinate Sport
app.coordinate.cloud
Impraise
app.impraise.com
Pantheon
dashboard.pantheon.io
Reflectivity
cloud.swivl.com
Expertnaire
app.expertnaire.com
CloserIQ
closeriq.com
Google BigQuery
console.cloud.google.com
Writesonic
app.writesonic.com
Circa
employer.circaworks.com
UpRive
uprive.com
Howuku
app.howuku.com