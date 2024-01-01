Crisp

Crisp

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Веб-сайт: gocrisp.com

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Crisp объединяет и анализирует данные розничной торговли по всей цепочке поставок, предоставляя брендам потребительских товаров практические сведения в режиме реального времени, позволяющие поддерживать товарный запас на полках, сокращать отходы и стремительно увеличивать прибыльность. Платформа открытых данных Crisp соединяет поставщиков с данными более чем 40 розничных продавцов и дистрибьюторов, предоставляя информацию о продажах и цепочках поставок именно тогда и там, где они им нужны. Crisp передает согласованные наборы данных — вплоть до уровня магазина и продукта — в собственные информационные панели вместе с Excel, инструментами BI и облачными платформами.
Категории:
Business
Программное обеспечение для розничной аналитики
Программное обеспечение для розничной торговли

Веб-сайт: gocrisp.com

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