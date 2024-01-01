Creative Virtual

Creative Virtual

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Веб-сайт: creativevirtual.com

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Creative Virtual — лидер в области диалогового искусственного интеллекта, признанный в отрасли благодаря нашему почти двадцатилетнему опыту и непревзойденным знаниям. Наши инновационные решения для виртуального агента, чат-бота и живого чата V-Person™ объединяют людей и искусственный интеллект для обеспечения бесперебойной, персонализированной и масштабируемой цифровой поддержки для клиентов и сотрудников. Ведущие мировые организации полагаются на наши отмеченные наградами технологии и консультации экспертов, чтобы улучшить качество поддержки, сократить расходы, увеличить продажи и повысить лояльность к бренду. Наша глобальная команда и обширная партнерская сеть поддерживают установку по всему миру на более чем 37 языках, обеспечивая как локализованное сотрудничество, так и международную аналитику. Штаб-квартира Creative Virtual находится в Великобритании, а операции осуществляются в США, Австралии, Индии, Сингапуре и Гонконге.
Категории:
Business
Программное обеспечение для чат-ботов

Веб-сайт: creativevirtual.com

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Альтернативы

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Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

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Zendesk

Zendesk

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Intercom

Intercom

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