Альтернативы - Crazy Egg
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Sentry
sentry.io
Sentry — это кроссплатформенный мониторинг приложений с упором на отчеты об ошибках.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, ка...
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Узнайте, чего хотят ваши пользователи, с помощью Clarity. Clarity — это бесплатный и простой в использовании инструмент, который фиксирует, как реальные люди на самом деле используют ваш сайт. Настройка проста, и вы начнете получать данные за считанные минуты.
ClickFunnels
clickfunnels.com
Предоставляя ВАМ возможность привлекать потенциальных клиентов, продавать свою продукцию и доносить свое послание всему миру! Вы всего в одной воронке!
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — это доступное универсальное программное обеспечение для маркетинга, продаж, поддержки и бесплатного CRM, предназначенное для растущих компаний, позволяющее привлекать веб-посетителей и превращаться в довольных клиентов.
Amplitude
amplitude.com
Amplitude — это платформа продуктовой аналитики, которая помогает компаниям отслеживать посетителей с помощью совместной аналитики. Платформа использует отчеты о поведении, чтобы понять взаимодействие пользователей с продуктами, и предоставляет информацию для ускорения работы в режиме реального врем...
Zoho PageSense
zoho.com
Платформа оптимизации конверсий и персонализации. Измеряйте ключевые показатели вашего веб-сайта, анализируйте поведение посетителей в Интернете и предоставляйте им персонализированный опыт работы с веб-сайтом для повышения конверсии.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...
FullStory
fullstory.com
FullStory — это платформа для анализа цифрового опыта, обеспечивающая оперативные воронки, точное воспроизведение, пользовательские события, тепловые карты, расширенный поиск, инструменты разработки и многое другое.
WebinarJam
home.webinarjam.com
Увеличьте свои продажи и посещаемость с помощью единственной системы вебинаров, которая обеспечивает полную прямую трансляцию от регистрации до повтора. WebinarJam имеет больше функций, не требует загрузки и является самым значительным улучшением Live Casting, Event Streaming и Webinar Broadcasting,...
Leadpages
leadpages.com
Выходите в Интернет и развивайтесь с помощью Leadpages Лучший выбор для малого бизнеса по всему миру. Легко создавайте веб-сайты без кода, целевые страницы с высокой конверсией, всплывающие окна, панели оповещений и многое другое.
Algolia
algolia.com
Algolia — американская стартап-компания, предлагающая продукт веб-поиска по модели SaaS (программное обеспечение как услуга).
Unbounce
unbounce.com
Unbounce — канадская компания-разработчик программного обеспечения со штаб-квартирой в Ванкувере, Британская Колумбия. Компания создает целевые страницы для веб-сайтов и проводит ежегодную конференцию «Призыв к действию».
Pendo
pendo.io
«Пендо» — кенийский драматический телесериал, который выходит в эфир на НТВ, премьера которого состоялась 3 декабря 2014 года. Автор сценария — Грейс Дэнил, продюсер и распространитель — DIL Pictures.
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Яндекс.Метрика — это бесплатный сервис веб-аналитики, предлагаемый Яндексом, который отслеживает и сообщает о трафике веб-сайта. Яндекс запустил этот сервис в 2008 году и обнародовал его в 2009 году. По состоянию на 2019 год Яндекс.Метрика является третьим по популярности сервисом веб-аналитики в Ин...
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica | Аналитика приложений и маркетинг на одной платформе
LogRocket
logrocket.com
Современный фронтенд-мониторинг и аналитика продуктов. LogRocket сочетает в себе воспроизведение сеансов, мониторинг производительности и аналитику продуктов, что дает командам разработчиков программного обеспечения возможность создавать идеальные веб- и мобильные продукты.
Instabug
instabug.com
Instabug — компания-разработчик программного обеспечения, которая предоставляет отчеты об ошибках, мониторинг производительности приложений, отчеты о сбоях, чаты внутри приложений и опросы пользователей для мобильных приложений. Компания основана в 2014 году. По состоянию на сентябрь 2019 года Insta...
PostHog
posthog.com
Локальный стек продуктовой аналитики для развертывания в вашей инфраструктуре.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat — технологическая компания, предоставляющая данные и аналитику глобальным издателям. Компания была основана в 2009 году, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке, США. Компания «Программное обеспечение как услуга» (SaaS) интегрирует код в веб-сайты издателей, медиа-компаний и новостных орган...
Heap
heap.io
Heap предлагает более разумный способ создания цифровых продуктов. Благодаря комплексному сбору данных и структурированным процессам Heap помогает менеджерам по продуктам понимать своих пользователей, принимать решения на основе данных и создавать восхитительный цифровой опыт.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — это комплексное решение, включающее мощную аналитику клиентов, автоматическое межканальное взаимодействие и персонализацию на основе искусственного интеллекта.
Contentsquare
contentsquare.com
Повышайте доходы, конверсию и взаимодействие с помощью самой полной в мире платформы для анализа цифрового опыта.
Convert.com
convert.com
Программное обеспечение для A/B-тестирования Convert.com — лучшее решение для агентств и компаний электронной коммерции, которые фокусируются на оптимизации коэффициента конверсии с помощью программного обеспечения для A/B-тестирования, программного обеспечения для многомерного тестирования или прог...
Lucky Orange
luckyorange.com
Меньше времени на подсчет цифр, больше времени на развитие вашего бизнеса. Улучшите коэффициент конверсии вашего веб-сайта, используя нашу коллекцию инструментов, включая динамические тепловые карты, записи сеансов и чат.
Smartlook
smartlook.com
Анализируйте поведение пользователей способами, которые раньше были недоступны. Smartlook — это недостающий элемент головоломки при анализе поведения пользователей. Получите реальную качественную информацию, которая поможет вам улучшить ваше мобильное приложение и веб-сайт.
Flywheel
getflywheel.com
Универсальная хостинговая платформа WordPress для агентств. Управляйте веб-сайтами WordPress своих клиентов из одного места, получайте регулярный доход и постоянно радуйте их.
Plerdy
plerdy.com
Инструменты оптимизации коэффициента конверсии Отслеживайте, анализируйте и превращайте посетителей в покупателей. Попробуйте бесплатно 4.9/5 4.5/5 4.9/5 Наши продукты
SALESmanago
salesmanago.com
Единственный CDXP без кода, управляемый искусственным интеллектом, со встроенными и интегрированными гиперперсонализированными каналами реализации маркетинга.
Session Rewind
sessionrewind.com
Оптимизируйте работу в Интернете с помощью видеозаписей поведения пользователей. Точно записывайте каждый сеанс и выпуск всего за 14 долларов в месяц.
Workbooks
workbooks.com
Добейтесь успеха в бизнесе с помощью Workbooks CRM — доступного и многофункционального CRM-решения, которое позволяет компаниям привлекать, конвертировать и удерживать клиентов.
AutoOptimize
autooptimize.ai
Оптимизируйте свой веб-сайт с помощью автоматизированных A/B-тестов. AutoOptimize предоставляет вам 50 высокоэффективных шаблонных A/B-тестов, которые, как доказано, повышают коэффициент конверсии до 30 % в течение 90 дней.
Apptimize
apptimize.com
Узнайте, как дальновидные продуктовые команды способствуют росту, основанному на данных, с помощью платформы мобильного A/B-тестирования и управления выпусками Apptimize.
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty — быстрорастущий поставщик решений для экспериментов, персонализации и управления функциями на основе искусственного интеллекта, помогающий предприятиям быстро увеличивать прибыль.
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak — это платформа для исследований UX, готовая помочь вам с любыми задачами, которые вы перед ней ставите. Если вы когда-нибудь задумывались, что думают и чувствуют ваши пользователи по поводу вашего веб-сайта, приложения или прототипа, вам больше не нужно гадать. На платформе UXtweak доступно...
Dragonfly AI
dragonflyai.co
Оптимизируйте производительность вашего контента с помощью искусственного интеллекта. Наши прогнозные тепловые карты мгновенно покажут вам, что в любом контенте привлекает внимание вашей аудитории в первую очередь, помогая вам принимать обоснованные решения, не замедляя вашу работу. • Получайте инфо...
Analytics Toolkit
analytics-toolkit.com
Analytics Toolkit — это программное обеспечение для веб-аналитики, предназначенное для автоматизации ежедневных задач Google Analytics по настройке, аудиту, обслуживанию и анализу для анализа и оптимизации маркетинговых онлайн-кампаний.
TruConversion
truconversion.com
TruConversion — универсальное аналитическое приложение, помогающее выявлять и устранять болевые точки конверсии, выясняя ПОЧЕМУ поведение посетителей/пользователей.
Neurons
neuronsinc.com
Прогнозирование поведения человека. Прогнозируйте реакцию, внимание и поведение клиентов за считанные секунды с помощью нейробиологии и нашего инструмента искусственного интеллекта. A/B-тестирование методом проб и ошибок является медленным и неэффективным. Прекратите сжигать бюджет на кампании, ко...
Kartra
home.kartra.com
Ваш онлайн-бизнес стал проще: создавайте, продвигайте и запускайте онлайн, не нанимая команду копирайтеров, веб-разработчиков, дизайнеров или системных интеграторов!
UserWise
userwise.io
Простые в использовании инструменты liveops, которые завораживают ваших игроков. Сегментируйте игроков, планируйте кампании и просматривайте результаты в одном месте.
Squeaky
squeaky.ai
Платформа для сбора информации о клиентах, ориентированная на конфиденциальность. Squeaky помогает вам развивать свой бизнес, создавая лучший цифровой опыт. Наш универсальный инструмент включает в себя аналитику, запись сеансов, обратную связь и тепловые карты.
Flagsmith
flagsmith.com
Флаг функции и служба удаленной настройки. Выпускайте функции с уверенностью; управлять флагами функций в веб-, мобильных и серверных приложениях. Используйте наш размещенный API, разверните его в собственном частном облаке или запустите локально.
Silktide
silktide.com
Сделайте свой веб-сайт лучше с помощью автоматического тестирования доступности, оптимизации контента и цифрового маркетинга на одной платформе.
Bloomreach
bloomreach.com
Платформа цифрового опыта, созданная для коммерции. Решения Bloomreach сочетают в себе мощь унифицированных данных о клиентах и продуктах со скоростью и масштабом искусственного интеллекта и прогнозирующим принятием решений, поэтому вы можете предоставлять волшебный опыт, который конвертируется на...
Insightech
insightech.com
Insightech предоставляет цифровым командам четкую информацию о цифровом опыте, которой не мешают выборочные или неполные данные. С Insightech вы получаете все инструменты для составления тщательной маркетинговой отчетности, анализа контента страниц, оптимизации воронки конверсии и изменения платформ...
FullSession
fullsession.io
FullSession помогает компаниям понять, как их клиенты взаимодействуют с их веб-сайтом, посредством комплексной платформы цифрового опыта. Мы предоставляем вам необходимые инструменты для выявления проблемных мест пользователей, отказов от участия и получения информации о каждом взаимодействии пользо...
EyeQuant
eyequant.com
EyeQuant — это прогнозирующий искусственный интеллект, который визуально выделяет то, что видят люди, куда они смотрят в первую очередь и какая часть их внимания захватывается конкретными элементами вашего дизайна.
UXCam
uxcam.com
UXCam — это универсальная платформа для анализа мобильных приложений, которая позволяет компаниям понимать поведение пользователей. UXCam начинался как решение для воспроизведения сеансов и создания тепловых карт, но мы поняли, что существует множество вопросов, на которые одни только качественные д...
Fluid Ads
fluidads.com
В Fluid Ads мы предлагаем два варианта услуг, каждый из которых включает в себя следующие преимущества. Гибкая реклама дает возможность: - Создавать потрясающую цифровую медийную рекламу с помощью нашего инструмента создания объявлений. - Точно ориентируйтесь на аудиторию, которую вы хотите охватить...
Testeum
testeum.com
Улучшите удержание пользователей, UX и удобство использования вашего веб-приложения или мобильного приложения. Получите пользовательское тестирование от глобальной сети страстных краудтестеров. Оптимизируйте свое веб-приложение или мобильное приложение для обеспечения безупречной производительности...
Dynatrace
dynatrace.com
Унифицированная наблюдаемость и безопасность Упростите сложность облака и внедряйте инновации быстрее и безопаснее с помощью единственной платформы аналитики и автоматизации, основанной на причинно-следственном искусственном интеллекте.
Mouseflow
mouseflow.com
Оптимизируйте свой сайт с уверенностью, а не предположениями Знайте, что происходит на каждом этапе пути ваших пользователей. Никаких догадок не требуется.
Userback
userback.io
ПЛАТФОРМА ВИЗУАЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ №1 Отзывы пользователей [@#!#+$?%] сложны. Вот почему более 20 000 команд разработчиков выбирают Userback для автоматизации, оптимизации и структурирования своих циклов обратной связи, от сбора до закрытия. - Обогатите обратную связь с помощью ко...
WalkMe US
walkme.com
Платформа цифрового внедрения (DAP) WalkMe™ позволяет вашему бизнесу упростить работу в Интернете и устранить путаницу среди пользователей.
Statsig
statsig.com
От простых A/B-тестов до сложных экспериментов — быстрорастущие компании используют Statsig для ускорения своего роста.
Zipy.ai
zipy.ai
Традиционные инструменты могут выдать вам список ошибок, но Zipy подскажет, какие из них имеют значение, в режиме реального времени.
SiteSpect
sitespect.com
SiteSpect — это решение для A/B-тестирования и оптимизации, с помощью которого вы можете A/B-тестировать свои идеи, получать ценную информацию и персонализировать весь путь клиента.
Splitbee
splitbee.io
Отслеживайте и оптимизируйте свой онлайн-бизнес с помощью Splitbee. Аналитика, воронки, автоматизация, A/B-тестирование и многое другое.