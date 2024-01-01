Альтернативы - CrankWheel
TeamViewer Web
teamviewer.com
Удаленная поддержка, как никогда раньше. Все, что вам нужно, на одной платформе. Откройте для себя удобство и безопасность работы с совершенно новым TeamViewer.
Zoho Assist
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
GoTo
goto.com
GoTo — это унифицированная коммуникационная платформа, которая включает в себя решения для видеоконференций, вебинаров и телефонных систем по одной низкой цене. Узнайте больше сегодня.
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участи...
Splashtop
splashtop.com
Splashtop — это семейство программного обеспечения для удаленного рабочего стола и программного обеспечения удаленной поддержки, разработанное Splashtop Inc. Splashtop позволяет пользователям удаленно получать доступ к компьютерам или удаленно поддерживать их с настольных и мобильных устройств. Spla...
Switchboard
switchboard.app
Освободите место для большего количества совместных встреч. Используйте инструменты, которые вы уже используете, и работайте бок о бок со своей командой, клиентами и покупателями.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — это интеллектуальная платформа для встреч с клиентами, которая помогает вам увеличить скорость продаж и увеличить прибыль. Попробуйте бесплатно и узнайте, почему ведущие компании используют Demodesk, чтобы повысить эффективность всех своих отделов продаж.
BlueJeans
bluejeans.com
BlueJeans — мировой лидер в области облачных видеоконференций. Легко и безопасно проводите видеозвонки, вебинары, конференц-звонки и онлайн-встречи.
Consolto
consolto.com
ЖИВОЙ ВИДЕОЧАТ С КЛИЕНТАМИ ПРЯМО С ВАШЕГО САЙТА Организуйте высококачественные видеовстречи, чтобы достичь целевых показателей продаж, развивать свой бизнес и строить лучшие деловые отношения.
Surfly
surfly.com
Следующая волна онлайн-взаимодействия. Создавайте совместные и совместимые цифровые путешествия без необходимости изменять свои приложения или устанавливать программное обеспечение.
Demio
demio.com
Только Demio предоставляет вашей аудитории простой вебинар, не требующий загрузки, а также все маркетинговые инструменты, необходимые для достижения лучших результатов.
join.me
join.me
Совместное использование экрана, онлайн-встречи и совместная работа в команде — все это быстро и легко на join.me. Покажите работе, кто здесь хозяин. Попробуйте JoinMe бесплатно сегодня!
ClearSlide
clearslide.com
Мы стремимся сделать каждое взаимодействие с клиентом успешным. Каждое электронное письмо, каждая встреча и каждая презентация должны быть потрясающими. ClearSlide предоставляет полноценную платформу для взаимодействия с покупателями, которая сочетает в себе управление контентом, интегрированные ком...
RemoteHQ
remotehq.com
Мы объединяем людей, выходя за рамки видеоконференций. Наша платформа подключает людей к приложениям и виртуальным ресурсам, необходимым им для выполнения работы. Используйте RemoteHQ для проведения совещаний вашей команды, демонстраций продаж, звонков в службу поддержки, учебных занятий и многого д...
Enablex.ai
enablex.io
EnableX — это платформа CPaaS для живого видео, Emotion AI, голоса и SMS, предоставляющая API и SDK для веб- и мобильных разработчиков с омниканальными коммуникационными решениями.
Samepage
samepage.io
Войдите в Samepage и сотрудничайте со своей командой в режиме реального времени. Общайтесь, делитесь файлами, назначайте задачи, управляйте проектами и многое другое.
Kumospace
kumospace.com
Kumospace строит офис будущего – виртуальный, в котором люди ставятся на первое место. Где командная работа и продуктивность идут в ногу с корпоративной культурой. Предоставьте своей команде возможность полностью раскрыть свой потенциал с помощью виртуального рабочего пространства, которое вдохновля...
ezTalks
eztalks.com
ezTalks специализируется на предоставлении надежных решений для веб-конференций и видеоконференций. Он предлагает облачное и локальное программное обеспечение с мощными функциями, такими как HD-видео/аудиочат, обмен мгновенными сообщениями, совместное использование экрана, запись и виртуальная доска...
Zellim
zellim.com
Управляйте командами из одного простого приложения! Настраивайте рабочие процессы, отслеживайте прогресс команды и легко сотрудничайте из любой точки мира.
Workstorm
workstorm.com
Workstorm — это корпоративная платформа для совместной работы, которая обеспечивает командам эффективность, необходимую для выполнения большего объема работы за меньшее время. Полностью интегрированная и настраиваемая платформа для совместной работы, созданная профессионалами для профессионалов, соч...
Zoapi
zoapi.com
Zoapi Hub is a wireless presentation and collaboration solution for enterprise companies, coworking spaces and education centres. With Zoapi connected to your meeting room projector/TV, you can seamlessly share your screens from any device running Windows, Mac, Linux, Chrome OS, Android or iOS, host...
Aericast
aericast.com
Wireless presentations from your laptop. Turn screens to digital signage when room not in use. Just download AeriCast Receiver app and turn any device into a receiver for Wireless Presentations.
Upscope
upscope.com
Upscope — компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая решения для совместного просмотра для бизнеса. Совместный просмотр — это технология, которая позволяет службе поддержки клиентов или торговым представителям видеть экран клиента и взаимодействовать с ним в режиме реального врем...
Samesurf
samesurf.com
Samesurf — это запатентованная платформа для совместной работы в реальном времени, которая позволяет нескольким людям взаимодействовать с одними и теми же онлайн-опытами в реальном времени с любого устройства или браузера без установки или программирования. Широко известный как изобретатель современ...
CollabNow
collabnow.ai
CollabNow — это первое полностью зашифрованное решение для видеоконференций, совместного использования экрана и разговорного интеллекта, которое просто в использовании и не требует загрузки. Благодаря возможности одновременного совместного использования нескольких экранов, мозгового штурма на виртуа...
Thirdlane
thirdlane.com
Разработчик платформ и решений VoIP PBX и унифицированных коммуникаций для предприятий, поставщиков услуг интернет-телефонии и операторов колл-центров.