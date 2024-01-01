Cradle.io

Cradle.io

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Веб-сайт: cradle.io

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Умнее призывать к гибкому бизнесу. Cradle — это идеальный инструмент для современного бизнеса, меняющий способ общения бизнеса с клиентами. Cradle помогает командам продаж и поддержки оставаться на связи с вашими клиентами из офиса, в дороге, вместе или удаленно. Администраторы могут мгновенно добавлять пользователей и номера для масштабирования и получать глубокую информацию о пользователях с помощью мощных инструментов отчетности. Закажите демо-версию или бесплатную пробную версию, чтобы увидеть Cradle в действии.
Категории:
Business
VoIP-провайдеры

Веб-сайт: cradle.io

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Альтернативы

Zoom Web

Zoom Web

zoom.us

Podium

Podium

podium.com

OpenPhone

OpenPhone

openphone.co

JustCall

JustCall

justcall.io

Twilio

Twilio

twilio.com

MightyCall

MightyCall

mightycall.com

Nextiva

Nextiva

nextiva.com

CallHippo

CallHippo

callhippo.com

GoTo

GoTo

goto.com

Vonage

Vonage

vonage.com

Ring4

Ring4

ring4.com

Aircall

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aircall.io

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TradeTapp

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Chowmill

chowmill.com

Optymize

Optymize

optymize.io

Phone.com

Phone.com

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KorrAI

KorrAI

korrai.com

Appfolio

Appfolio

appfolio.com

MyPhoneRobot

MyPhoneRobot

myphonerobot.com

Housecall Pro

Housecall Pro

housecallpro.com

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