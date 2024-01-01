Умнее призывать к гибкому бизнесу. Cradle — это идеальный инструмент для современного бизнеса, меняющий способ общения бизнеса с клиентами. Cradle помогает командам продаж и поддержки оставаться на связи с вашими клиентами из офиса, в дороге, вместе или удаленно. Администраторы могут мгновенно добавлять пользователей и номера для масштабирования и получать глубокую информацию о пользователях с помощью мощных инструментов отчетности. Закажите демо-версию или бесплатную пробную версию, чтобы увидеть Cradle в действии.

Веб-сайт: cradle.io

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