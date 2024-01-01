Covie

Covie

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Веб-сайт: covie.com

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Страховые данные могут быть чудовищными. Давайте приручим его вместе. Мы предлагаем самый простой способ интегрировать страховые данные ваших пользователей, не заставляя их покидать ваше веб-приложение. Взаимодействие со страхованием различных операторов связи должно быть недифференцированной тяжелой работой — частью инфраструктуры, такой как Stripe, Twilio или AWS, которая «просто работает» в фоновом режиме, в то время как ваш бизнес сосредотачивается на том, что отличает ее. Мы предоставляем программные строительные блоки, чтобы воплотить это в жизнь, помещая независимый от оператора API и инструменты поверх страхования, начиная с доступа к полису (вспомните Plaid, но для вашей страховой компании) и мониторинга.

Веб-сайт: covie.com

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