Альтернативы - Covey

Indeed

Indeed

indeed.com

Indeed — это американская всемирная поисковая система по трудоустройству для списков вакансий, запущенная в ноябре 2004 года. Это дочерняя компания японской Recruit Co. Ltd., ее штаб-квартиры расположены в Остине, штат Техас, и Стэмфорде, штат Коннектикут, а также дополнительные офисы по всему миру....

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now — единственный универсальный облачный пакет управления персоналом, который адаптируется к вашему образу работы. Созданная на основе единой базы данных, ADP Workforce Now предлагает функции управления человеческими ресурсами, расчета заработной платы, льгот, управления талантами, уп...

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR — американская технологическая компания, предоставляющая программное обеспечение для управления персоналом как услугу. Компания основана в 2008 году Беном Петерсоном и Райаном Сандерсом и базируется в Линдоне, штат Юта. Услуги BambooHR включают систему отслеживания кандидатов и систему отс...

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox, признанная Gartner одной из наиболее предпочтительных платформ HCM в Азиатско-Тихоокеанском регионе, представляет собой облачную систему HRMS нового поколения. При поддержке Sequoia, Lightspeed и Endiya Partners, Darwinbox обеспечивает HR-технологический опыт более чем 900 тысяч сотрудник...

Handshake

Handshake

joinhandshake.com

Handshake for Employers — единственная универсальная платформа для раннего набора талантов, имеющая доступ к более чем 10 миллионам отзывчивых студентов и выпускников. В университетах, общественных колледжах и программах альтернативного образования (учебные курсы, программы корпоративного обучения),...

Zoho Recruit

Zoho Recruit

zoho.com

Быстрее нанимают, лучше нанимают. Zoho Recruit — это облачная система отслеживания кандидатов, созданная для предоставления разнообразных комплексных решений по найму кадровых агентств, корпоративных HR-специалистов и временной рабочей силы. С нашим интуитивно понятным программным обеспечением для ...

LinkedIn Recruiter

LinkedIn Recruiter

linkedin.com

Используйте приложение LinkedIn Recruiter, чтобы быть в курсе процесса подбора персонала, когда вы в пути. Быстро отвечайте кандидатам, как только они ответят на ваши сообщения. Найдите всю сеть LinkedIn, насчитывающую более 645 миллионов участников, и свяжитесь с нужными людьми на открытые вакансии...

Paychex

Paychex

paychex.com

Paychex Flex® — это комплексное решение для управления персоналом, разработанное с учетом простоты. Благодаря технологиям, которые растут и меняются вместе с вашим бизнесом, Paychex предлагает правильное сочетание инновационных бизнес-решений и специализированной поддержки, которые помогут вам дости...

Personio

Personio

personio.de

Personio — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое помогает раскрыть потенциал ваших сотрудников, позволяя вам управлять каждым этапом жизненного цикла сотрудника. Наше программное обеспечение упрощает процесс набора, адаптации, управления, развития и оплаты труд...

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor дает лидерам возможность модернизировать каждый аспект управления людьми, чтобы они могли сосредоточиться на том, что действительно важно: создании успешных команд. Унифицированное решение HCM гарантирует, что данные сотрудников находятся в одном месте, поэтому вам никогда не придется переклю...

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Bullhorn — мировой лидер в области программного обеспечения для кадровой отрасли. Более 10 000 компаний полагаются на облачную платформу Bullhorn для обеспечения своих кадровых процессов от начала до конца. Компания Bullhorn со штаб-квартирой в Бостоне и офисами по всему миру возглавляется основател...

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Современный и простой комплексный продукт для подбора персонала, который понравится вам и вашей команде. Breezy оптимизирует весь процесс найма; давая вам больше времени для общения с кандидатами за счет автоматизации ручных задач, таких как объявления о вакансиях, реклама на досках объявлений, план...

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics CoreXM, используемая более чем 13 000 брендов и 75% компаний из списка Fortune 500, является самой надежной, интеллектуальной и масштабируемой универсальной платформой для управления опытом. Qualtrics CoreXM — это основополагающий исследовательский инструмент для создания, запуска и анализ...

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue — это ваша комплексная платформа для найма персонала с программным обеспечением для видеоинтервью, оценкой, текстовыми инструментами рекрутинга и диалоговыми чат-ботами с искусственным интеллектом. Создайте более быстрый, справедливый и дружелюбный процесс найма с помощью HireVue. Наше прогр...

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfound (ранее AngelList Talent) AngelList — это американский веб-сайт для стартапов, инвесторов-ангелов и соискателей работы, желающих работать в стартапах. Целью платформы, созданной в 2010 году, является демократизация инвестиционного процесса и помощь стартапам в решении их задач по сбору сре...

Manatal

Manatal

manatal.com

Manatal — это новое поколение программного обеспечения для подбора персонала. Простая в реализации и созданная с использованием новейших технологий, платформа была разработана для оптимизации и упрощения процессов подбора персонала, от поиска до адаптации и за его пределами. Нанимайте сотрудников лу...

Factorial HR

Factorial HR

factorialhr.com

Factorial — это универсальное программное обеспечение, которое помогает вам управлять временем, талантами и документами в одной централизованной системе, экономя ваше время, исключая ошибки и приводя вас к успеху. Облачное программное обеспечение для управления персоналом Factorial предназначено для...

Greenhouse

Greenhouse

greenhouse.com

Greenhouse Software (широко известная как Greenhouse) — американская технологическая компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке, которая предоставляет программное обеспечение для подбора персонала в качестве услуги. Ее основали в 2012 году Дэниел Чейт и Джон Стросс. Компания привлекла 2,7 миллиона долл...

Freshteam

Freshteam

freshworks.com

Freshteam — это интеллектуальное программное обеспечение для управления персоналом для растущего бизнеса. С Freshteam вы можете привлекать, нанимать и нанимать новых сотрудников, увольнять уходящих сотрудников, управлять информацией о сотрудниках и временем отпуска - и все это в одном месте. Freshte...

Teamtailor

Teamtailor

teamtailor.com

Независимо от того, нанимаете ли вы одного человека в год или несколько тысяч, Teamtailor — это универсальное программное обеспечение для подбора персонала, которое нравится компаниям и кандидатам. Наше простое в использовании программное обеспечение, ориентированное на кандидатов, предоставляет вам...

SignalHire

SignalHire

signalhire.com

SignalHire — лучший и простой способ получить контактную информацию о любом человеке в Интернете. Независимо от того, являетесь ли вы рекрутером или поставщиком услуг, менеджером по продажам или маркетингу, у вас должен быть под рукой SignalHire. Используйте SignalHire из более чем 350 миллионов про...

Recruitee

Recruitee

recruitee.com

Recruitee — это компания, производящая или продающая компьютерное «программное обеспечение как услуга» (Saas). Программное обеспечение функционирует как система отслеживания кандидатов для обработки заявлений о приеме на работу. Он включает в себя систему редактирования сайта вакансий для брендинга ...

Recruit CRM

Recruit CRM

recruitcrm.io

Recruit CRM — это система отслеживания кандидатов. Recruit CRM используется более чем в 60 странах и имеет мощные функции, такие как анализатор резюме, мобильное приложение, интеграция API, почтовый клиент и сотни бесплатных досок вакансий.

Bayt

Bayt

bayt.com

Наш инструмент поиска резюме на базе искусственного интеллекта позволяет вам получить доступ к крупнейшей базе данных резюме на Ближнем Востоке, насчитывающей более 41 700 000 резюме. Вы также сможете использовать 33 фильтра, включая критерии, специфичные для Ближнего Востока, статус визы, гражданст...

Workable

Workable

workable.com

И сейчас, и особенно в ближайшие годы каждая компания будет стремиться использовать возможности искусственного интеллекта для повышения производительности и производительности всех функций и отделов. Этот быстрый сдвиг в поведении, вызванный массовым внедрением ИИ, фундаментально изменит ландшафт ре...

CareerBuilder

CareerBuilder

careerbuilder.com

Интуитивная система отслеживания кандидатов, которая поможет вам оптимизировать процесс найма и привлечь качественных кандидатов.

JobDiva

JobDiva

jobdiva.com

JobDiva — это лучшая система подбора и подбора персонала ATS, CRM и VMS, ориентированная на ваш успех! JobDiva предлагает рекрутерам неограниченное бесплатное обучение использованию своего решения по подбору персонала и подбору персонала, включая агрегирование резюме и отслеживание кандидатов. Запро...

Crelate

Crelate

crelate.com

Crelate — это современное, быстрое и полнофункциональное решение для отслеживания кандидатов, CRM для подбора персонала и управления взаимоотношениями с талантами, созданное специально для агентств по поиску сотрудников, фирм по поиску руководителей и профессиональных корпоративных рекрутеров. Crela...

Vincere

Vincere

vincere.io

Vincere — это операционная система по подбору персонала: современная ОС, специально созданная для агентств по подбору персонала по всему миру. Запустите наш мощный базовый набор модулей. Затем расширьте свои технические возможности с помощью предварительно интегрированных продуктов Access Group: от ...

Workstream

Workstream

workstream.us

Workstream — это ведущая платформа для управления персоналом, расчета заработной платы и найма сотрудников с почасовой оплатой. Его интеллектуальные технологии оптимизируют HR -задачи, чтобы франшиза и владельцы бизнеса могли быстро двигаться, снизить затраты на рабочую силу и упростить операции - в...

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