Альтернативы - Covey
Indeed
indeed.com
Indeed — это американская всемирная поисковая система по трудоустройству для списков вакансий, запущенная в ноябре 2004 года. Это дочерняя компания японской Recruit Co. Ltd., ее штаб-квартиры расположены в Остине, штат Техас, и Стэмфорде, штат Коннектикут, а также дополнительные офисы по всему миру....
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — единственный универсальный облачный пакет управления персоналом, который адаптируется к вашему образу работы. Созданная на основе единой базы данных, ADP Workforce Now предлагает функции управления человеческими ресурсами, расчета заработной платы, льгот, управления талантами, уп...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — американская технологическая компания, предоставляющая программное обеспечение для управления персоналом как услугу. Компания основана в 2008 году Беном Петерсоном и Райаном Сандерсом и базируется в Линдоне, штат Юта. Услуги BambooHR включают систему отслеживания кандидатов и систему отс...
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, признанная Gartner одной из наиболее предпочтительных платформ HCM в Азиатско-Тихоокеанском регионе, представляет собой облачную систему HRMS нового поколения. При поддержке Sequoia, Lightspeed и Endiya Partners, Darwinbox обеспечивает HR-технологический опыт более чем 900 тысяч сотрудник...
Handshake
joinhandshake.com
Handshake for Employers — единственная универсальная платформа для раннего набора талантов, имеющая доступ к более чем 10 миллионам отзывчивых студентов и выпускников. В университетах, общественных колледжах и программах альтернативного образования (учебные курсы, программы корпоративного обучения),...
Zoho Recruit
zoho.com
Быстрее нанимают, лучше нанимают. Zoho Recruit — это облачная система отслеживания кандидатов, созданная для предоставления разнообразных комплексных решений по найму кадровых агентств, корпоративных HR-специалистов и временной рабочей силы. С нашим интуитивно понятным программным обеспечением для ...
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
Используйте приложение LinkedIn Recruiter, чтобы быть в курсе процесса подбора персонала, когда вы в пути. Быстро отвечайте кандидатам, как только они ответят на ваши сообщения. Найдите всю сеть LinkedIn, насчитывающую более 645 миллионов участников, и свяжитесь с нужными людьми на открытые вакансии...
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® — это комплексное решение для управления персоналом, разработанное с учетом простоты. Благодаря технологиям, которые растут и меняются вместе с вашим бизнесом, Paychex предлагает правильное сочетание инновационных бизнес-решений и специализированной поддержки, которые помогут вам дости...
Personio
personio.de
Personio — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое помогает раскрыть потенциал ваших сотрудников, позволяя вам управлять каждым этапом жизненного цикла сотрудника. Наше программное обеспечение упрощает процесс набора, адаптации, управления, развития и оплаты труд...
Paycor
paycor.com
Paycor дает лидерам возможность модернизировать каждый аспект управления людьми, чтобы они могли сосредоточиться на том, что действительно важно: создании успешных команд. Унифицированное решение HCM гарантирует, что данные сотрудников находятся в одном месте, поэтому вам никогда не придется переклю...
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn — мировой лидер в области программного обеспечения для кадровой отрасли. Более 10 000 компаний полагаются на облачную платформу Bullhorn для обеспечения своих кадровых процессов от начала до конца. Компания Bullhorn со штаб-квартирой в Бостоне и офисами по всему миру возглавляется основател...
Breezy HR
breezy.hr
Современный и простой комплексный продукт для подбора персонала, который понравится вам и вашей команде. Breezy оптимизирует весь процесс найма; давая вам больше времени для общения с кандидатами за счет автоматизации ручных задач, таких как объявления о вакансиях, реклама на досках объявлений, план...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM, используемая более чем 13 000 брендов и 75% компаний из списка Fortune 500, является самой надежной, интеллектуальной и масштабируемой универсальной платформой для управления опытом. Qualtrics CoreXM — это основополагающий исследовательский инструмент для создания, запуска и анализ...
HireVue
hirevue.com
HireVue — это ваша комплексная платформа для найма персонала с программным обеспечением для видеоинтервью, оценкой, текстовыми инструментами рекрутинга и диалоговыми чат-ботами с искусственным интеллектом. Создайте более быстрый, справедливый и дружелюбный процесс найма с помощью HireVue. Наше прогр...
Wellfound
wellfound.com
Wellfound (ранее AngelList Talent) AngelList — это американский веб-сайт для стартапов, инвесторов-ангелов и соискателей работы, желающих работать в стартапах. Целью платформы, созданной в 2010 году, является демократизация инвестиционного процесса и помощь стартапам в решении их задач по сбору сре...
Manatal
manatal.com
Manatal — это новое поколение программного обеспечения для подбора персонала. Простая в реализации и созданная с использованием новейших технологий, платформа была разработана для оптимизации и упрощения процессов подбора персонала, от поиска до адаптации и за его пределами. Нанимайте сотрудников лу...
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial — это универсальное программное обеспечение, которое помогает вам управлять временем, талантами и документами в одной централизованной системе, экономя ваше время, исключая ошибки и приводя вас к успеху. Облачное программное обеспечение для управления персоналом Factorial предназначено для...
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (широко известная как Greenhouse) — американская технологическая компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке, которая предоставляет программное обеспечение для подбора персонала в качестве услуги. Ее основали в 2012 году Дэниел Чейт и Джон Стросс. Компания привлекла 2,7 миллиона долл...
Freshteam
freshworks.com
Freshteam — это интеллектуальное программное обеспечение для управления персоналом для растущего бизнеса. С Freshteam вы можете привлекать, нанимать и нанимать новых сотрудников, увольнять уходящих сотрудников, управлять информацией о сотрудниках и временем отпуска - и все это в одном месте. Freshte...
Teamtailor
teamtailor.com
Независимо от того, нанимаете ли вы одного человека в год или несколько тысяч, Teamtailor — это универсальное программное обеспечение для подбора персонала, которое нравится компаниям и кандидатам. Наше простое в использовании программное обеспечение, ориентированное на кандидатов, предоставляет вам...
SignalHire
signalhire.com
SignalHire — лучший и простой способ получить контактную информацию о любом человеке в Интернете. Независимо от того, являетесь ли вы рекрутером или поставщиком услуг, менеджером по продажам или маркетингу, у вас должен быть под рукой SignalHire. Используйте SignalHire из более чем 350 миллионов про...
Recruitee
recruitee.com
Recruitee — это компания, производящая или продающая компьютерное «программное обеспечение как услуга» (Saas). Программное обеспечение функционирует как система отслеживания кандидатов для обработки заявлений о приеме на работу. Он включает в себя систему редактирования сайта вакансий для брендинга ...
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM — это система отслеживания кандидатов. Recruit CRM используется более чем в 60 странах и имеет мощные функции, такие как анализатор резюме, мобильное приложение, интеграция API, почтовый клиент и сотни бесплатных досок вакансий.
Bayt
bayt.com
Наш инструмент поиска резюме на базе искусственного интеллекта позволяет вам получить доступ к крупнейшей базе данных резюме на Ближнем Востоке, насчитывающей более 41 700 000 резюме. Вы также сможете использовать 33 фильтра, включая критерии, специфичные для Ближнего Востока, статус визы, гражданст...
Workable
workable.com
И сейчас, и особенно в ближайшие годы каждая компания будет стремиться использовать возможности искусственного интеллекта для повышения производительности и производительности всех функций и отделов. Этот быстрый сдвиг в поведении, вызванный массовым внедрением ИИ, фундаментально изменит ландшафт ре...
CareerBuilder
careerbuilder.com
Интуитивная система отслеживания кандидатов, которая поможет вам оптимизировать процесс найма и привлечь качественных кандидатов.
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva — это лучшая система подбора и подбора персонала ATS, CRM и VMS, ориентированная на ваш успех! JobDiva предлагает рекрутерам неограниченное бесплатное обучение использованию своего решения по подбору персонала и подбору персонала, включая агрегирование резюме и отслеживание кандидатов. Запро...
Crelate
crelate.com
Crelate — это современное, быстрое и полнофункциональное решение для отслеживания кандидатов, CRM для подбора персонала и управления взаимоотношениями с талантами, созданное специально для агентств по поиску сотрудников, фирм по поиску руководителей и профессиональных корпоративных рекрутеров. Crela...
Vincere
vincere.io
Vincere — это операционная система по подбору персонала: современная ОС, специально созданная для агентств по подбору персонала по всему миру. Запустите наш мощный базовый набор модулей. Затем расширьте свои технические возможности с помощью предварительно интегрированных продуктов Access Group: от ...
Workstream
workstream.us
Workstream — это ведущая платформа для управления персоналом, расчета заработной платы и найма сотрудников с почасовой оплатой. Его интеллектуальные технологии оптимизируют HR -задачи, чтобы франшиза и владельцы бизнеса могли быстро двигаться, снизить затраты на рабочую силу и упростить операции - в...