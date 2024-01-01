Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Courtyard.io в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Перенос физических предметов коллекционирования в блокчейн.
Courtyard хранит физические предметы коллекционирования (коллекционные карточки, кроссовки, часы и т. д.) в защищенных хранилищах, создает трехмерное представление актива и чеканит его в виде NFT на блокчейне. Мы сотрудничаем с одной из крупнейших охранных компаний в мире по хранению предметов коллекционирования.
Как только физический предмет коллекционирования будет получен и токенизирован компанией Courtyard, пользователи смогут:
- Торгуйте своими NFT на любой торговой площадке, совместимой с Ethereum.
- Храните свои ценные коллекции в виде NFT и общайтесь с другими коллекционерами.
- Запишите свои NFT на веб-сайте Courtyard, чтобы выкупить базовый актив (Courtyard будет отправлять выкупленные предметы коллекционирования в более чем 150 стран).
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