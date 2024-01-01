Courtyard.io

Courtyard.io

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Веб-сайт: courtyard.io

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Перенос физических предметов коллекционирования в блокчейн. Courtyard хранит физические предметы коллекционирования (коллекционные карточки, кроссовки, часы и т. д.) в защищенных хранилищах, создает трехмерное представление актива и чеканит его в виде NFT на блокчейне. Мы сотрудничаем с одной из крупнейших охранных компаний в мире по хранению предметов коллекционирования. Как только физический предмет коллекционирования будет получен и токенизирован компанией Courtyard, пользователи смогут: - Торгуйте своими NFT на любой торговой площадке, совместимой с Ethereum. - Храните свои ценные коллекции в виде NFT и общайтесь с другими коллекционерами. - Запишите свои NFT на веб-сайте Courtyard, чтобы выкупить базовый актив (Courtyard будет отправлять выкупленные предметы коллекционирования в более чем 150 стран).

Веб-сайт: courtyard.io

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