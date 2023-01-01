WebCatalog
CourtReserve

CourtReserve

courtreserve.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для CourtReserve в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

CourtReserve — это универсальная платформа для бронирования кортов и управления клубом, которая поможет вам легко и уверенно управлять своим клубом.

Веб-сайт: courtreserve.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением CourtReserve, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Ordoro

Ordoro

ordoro.com

Supplyit

Supplyit

supplyit.com

Upbase

Upbase

upbase.io

SwimClub Manager

SwimClub Manager

swimclubmanager.co.uk

Eden Workplace

Eden Workplace


Azameo

Azameo

azameo.com

Claritus

Claritus

claritus.io

Supernova

Supernova

supernova.io

Vyte

Vyte


Bloo

Bloo

bloo.io

MonkeyPod

MonkeyPod

monkeypod.io

Butter

Butter

butter.us

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности