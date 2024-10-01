Альтернативы - Coupa

Workday

Workday

workday.com

Workday Enterprise Management Cloud в настоящее время включает решения для финансов, управления персоналом, планирования и управления расходами. Enterprise Management Cloud преодолевает ограничения ERP и превращает компании в превосходящие организации. Узнать больше.

Xero

Xero

xero.com

Xero — новозеландская государственная технологическая компания, акции которой котируются на Австралийской фондовой бирже. Xero — это облачная программная платформа для бухгалтерского учета для малого и среднего бизнеса. Компания имеет три офиса в Новой Зеландии (Веллингтон, Окленд и Нейпир), шесть о...

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Наша универсальная программная платформа дает HR-специалистам возможность легко управлять повседневными задачами по расчету заработной платы, льгот, талантов и управлению персоналом. Но что отличает нас от других, так это то, что наши технологии опираются на культуру, которая действительно заботится...

Paycom

Paycom

paycom.com

В течение 25 лет компания Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) упрощала бизнес и жизнь своих сотрудников с помощью простых в использовании технологий управления персоналом и расчета заработной платы, обеспечивая прозрачность благодаря прямому доступу к их данным. А благодаря первому в отрасли решению B...

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon — американский оператор беспроводной сети, который ранее работал как отдельное подразделение Verizon Communications под названием Verizon Wireless.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, информационными технологиями и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы может...

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks — это онлайн-платформа для бухгалтерского учета и выставления счетов, которая экономит ваше время, автоматизирует работу администратора, обеспечивает порядок в ваших книгах и делает ваш бизнес профессиональным. FreshBooks считает, что ведение финансового учета должно быть простым и быстры...

Mercury

Mercury

mercury.com

Mercury делает ставку* на стартапы. Начните с основ банковского дела, таких как бесплатные текущие и сберегательные счета, застрахованные Федеральной корпорацией по страхованию депозитов (FDIC), а затем масштабируйтесь с помощью кредитных карт, венчурных долгов, счетов управления казначейством и т. ...

Paychex

Paychex

paychex.com

Paychex Flex® — это комплексное решение для управления персоналом, разработанное с учетом простоты. Благодаря технологиям, которые растут и меняются вместе с вашим бизнесом, Paychex предлагает правильное сочетание инновационных бизнес-решений и специализированной поддержки, которые помогут вам дости...

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Zoho Expense — это ведущее решение для управления поездками и расходами, которое помогло предприятиям оптимизировать корпоративные поездки, автоматизировать отчетность о расходах и получить полный контроль над расходами. В первую очередь мы создали программное обеспечение для сокращения перерасход...

Deskera

Deskera

deskera.com

Deskera — это отмеченная наградами интегрированная платформа, которая позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса быстрее масштабироваться с использованием меньшего количества инструментов. От магазинов повседневного спроса до производственных предприятий сотни тысяч малых и средних предприятий...

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Bullhorn — мировой лидер в области программного обеспечения для кадровой отрасли. Более 10 000 компаний полагаются на облачную платформу Bullhorn для обеспечения своих кадровых процессов от начала до конца. Компания Bullhorn со штаб-квартирой в Бостоне и офисами по всему миру возглавляется основател...

Qonto

Qonto

qonto.com

Благодаря инновационному продукту, оперативному обслуживанию клиентов 7/7 и четким ценам компания Qonto стала европейским лидером в своей категории. Начните работу с мощного бизнес-счета для всех ваших повседневных банковских потребностей. - Местные номера IBAN (🇫🇷 французский IBAN / 🇩🇪 немецкий...

Bill.com

Bill.com

bill.com

Bill.com — поставщик облачного программного обеспечения, которое автоматизирует финансовые операции бэк-офиса для малого и среднего бизнеса. Платформа Bill.com связывает предприятия со своими поставщиками и клиентами, помогая им управлять притоками и оттоками денежных средств. Главными конкурентами ...

Scribble Maps

Scribble Maps

scribblemaps.com

Простое в использовании онлайн-решение для визуализации ГИС и веб-карт. Аннотируйте карты, рисуйте территории, фильтруйте данные, анализируйте данные, оптимизируйте маршруты и многое другое. Отлично подходит для команд, которым необходимо управлять большим количеством карт и создавать их. Низкая пот...

Ramp

Ramp

ramp.com

Ramp — идеальная платформа для современных финансовых команд. От корпоративных карт и программного обеспечения для управления расходами до оплаты счетов и управления поставщиками, Ramp — это комплексное решение, предназначенное для автоматизации финансовых операций и построения более здорового бизне...

Pleo

Pleo

pleo.io

Встречайте Pleo, ведущее в Европе решение для управления расходами, которое упрощает расходы для всех сотрудников компании. Дайте своим сотрудникам смарт-карту компании, чтобы они могли покупать все необходимое и забыть о потере чеков. Получите видимость расходов в режиме реального времени, почувств...

Navan

Navan

navan.com

Navan — это универсальное решение, которое упрощает путешествие, позволяя вам сосредоточиться на том, чтобы быть там, а не добраться туда. Попрощайтесь с часами разговоров по телефону, пытаясь изменить рейс или копите стопки квитанций для ручного ввода расходов. От советников и финансовых команд до ...

Dext

Dext

dext.com

Dext делает бухгалтеров и предприятия, которыми вы управляете, более продуктивными и прибыльными благодаря более качественным данным и аналитике. Объедините точные данные в режиме реального времени с практическими инструментами повышения производительности. Освободите свою команду, чтобы она могла т...

Rydoo

Rydoo

rydoo.com

Rydoo — это решение для управления расходами в режиме реального времени, которое обеспечивает большее удобство, контроль и соответствие процессу отчетности о расходах. Rydoo предлагает интуитивно понятное мобильное и веб-приложение, в котором сотрудники могут создавать, отправлять и утверждать расхо...

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

Bonsai — это универсальная платформа для креативных и цифровых агентств, консалтинговых компаний и поставщиков профессиональных услуг. Он предназначен для предоставления предприятиям полного обзора своего бизнеса в режиме реального времени. Упростите свои бизнес-операции и объедините свои проекты, к...

TravelPerk

TravelPerk

travelperk.com

Мы упрощаем, ускоряем и удешевляем бронирование деловых поездок и делаем путешественников безопасными и счастливыми. Результатом является более удобное бронирование и путешествие для всех, что также дает предприятиям весь необходимый контроль. С TravelPerk вы можете сэкономить до 30% благодаря нашем...

BQE Core

BQE Core

bqe.com

Core централизует бухгалтерский учет и проектные данные компаний, предоставляющих профессиональные услуги, на одной прекрасной облачной платформе. Объединив инструменты бухгалтерского учета, выставления счетов, отслеживания времени и расходов, а также управления проектами, Core упрощает и делает ваш...

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

Программное обеспечение SalesRabbit помогает командам продаж на местах работать быстрее и эффективнее. Их решения решают все основные проблемы торговых организаций с помощью цифровых инструментов. Такие функции, как управление потенциальными клиентами и областями, отслеживание эффективности работы п...

Moon Invoice

Moon Invoice

mooninvoice.com

Moon Invoice — это надежное и многофункциональное программное обеспечение для выставления счетов и выставления счетов, предназначенное для упрощения управления финансами для фрилансеров, владельцев малого бизнеса и предпринимателей. Благодаря комплексным инструментам и удобному интерфейсу Moon Invoi...

Tipalti

Tipalti

tipalti.com

Единственное решение для автоматизации сквозного процесса расчета кредиторской задолженности. Автоматизируйте всю кредиторскую задолженность, глобальные партнерские платежи и процессы закупок с помощью Tipalti и устраните 80 % ручной работы. Tiplati позволяет вам легко привлекать поставщиков, партне...

BigTime

BigTime

bigtime.net

BigTime помогает компаниям, оказывающим профессиональные услуги, сократить операционные расходы, легко направить таланты на нужные проекты и ускорить время получения оплаты за выполненную работу, одновременно позволяя быстрее принимать решения, предоставляя необходимую информацию тогда, когда она ва...

Momenteo

Momenteo

momenteo.com

Momenteo — это удобное решение, созданное специально для вас. Просто отслеживайте проделанную работу, расходы и поездки в нашем красивом календаре, и позвольте нашему бесплатному программному обеспечению вести ваш учет.

Spendesk

Spendesk

spendesk.com

Spendesk — это комплексная платформа управления расходами, которая обеспечивает 100% прозрачность расходов компании. Благодаря Spendesk вы получаете решение 7-в-1 с корпоративными картами, оплатой счетов, возмещением расходов, бюджетами, утверждением, отчетностью, соблюдением требований и предварите...

SAP

SAP

sap.com

Наша цель в SAP — помочь миру стать лучше и улучшить жизнь людей. Мы обещаем внедрять инновации, чтобы помочь нашим клиентам работать максимально эффективно. SAP стремится помочь каждому клиенту создать максимально эффективный бизнес. Мы разрабатываем решения для стимулирования инноваций, содействия...

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