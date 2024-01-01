Cotera

Cotera

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Веб-сайт: cotera.co

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Cotera — это платформа предписывающей аналитики, которая помогает вам узнать, как поведение клиентов предсказывает рост и удержание клиентов. В отличие от традиционных инструментов аналитики, он автоматически выявляет наиболее интересные идеи и позволяет вам принимать меры на их основе, экономя часы анализа и неопределенности.

Веб-сайт: cotera.co

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