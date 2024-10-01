Альтернативы - cord
Indeed
indeed.com
Indeed — это американская всемирная поисковая система по трудоустройству для списков вакансий, запущенная в ноябре 2004 года. Это дочерняя компания японской Recruit Co. Ltd., ее штаб-квартиры расположены в Остине, штат Техас, и Стэмфорде, штат Коннектикут, а также дополнительные офисы по всему миру....
Naukiri
naukri.com
Общайтесь с более чем 20 000 работодателями. Подайте заявку на миллионы вакансий в ведущих компаниях, отраслях и местах на сайте № 1 в Индии. Подайте заявку онлайн. Опубликуйте резюме сегодня.
Glassdoor
glassdoor.com
Glassdoor — это веб-сайт, на котором нынешние и бывшие сотрудники анонимно оставляют отзывы о компаниях. Glassdoor также позволяет пользователям анонимно отправлять и просматривать зарплаты, а также искать и подавать заявки на работу на своей платформе. В 2018 году компания была приобретена японско...
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, признанная Gartner одной из наиболее предпочтительных платформ HCM в Азиатско-Тихоокеанском регионе, представляет собой облачную систему HRMS нового поколения. При поддержке Sequoia, Lightspeed и Endiya Partners, Darwinbox обеспечивает HR-технологический опыт более чем 900 тысяч сотрудник...
Handshake
joinhandshake.com
Handshake for Employers — единственная универсальная платформа для раннего набора талантов, имеющая доступ к более чем 10 миллионам отзывчивых студентов и выпускников. В университетах, общественных колледжах и программах альтернативного образования (учебные курсы, программы корпоративного обучения),...
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
ZipRecruiter, получивший рейтинг №1 среди работодателей в США*, упрощает отслеживание кандидатов, позволяя вам легко управлять, проверять и оценивать кандидатов. Панель управления позволяет просматривать профили, резюме, сопроводительные письма и многое другое. Вы даже можете интегрировать свою собс...
Zoho Recruit
zoho.com
Быстрее нанимают, лучше нанимают. Zoho Recruit — это облачная система отслеживания кандидатов, созданная для предоставления разнообразных комплексных решений по найму кадровых агентств, корпоративных HR-специалистов и временной рабочей силы. С нашим интуитивно понятным программным обеспечением для ...
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
Используйте приложение LinkedIn Recruiter, чтобы быть в курсе процесса подбора персонала, когда вы в пути. Быстро отвечайте кандидатам, как только они ответят на ваши сообщения. Найдите всю сеть LinkedIn, насчитывающую более 645 миллионов участников, и свяжитесь с нужными людьми на открытые вакансии...
Monster
monster.com
Monster — ваш источник работы и возможностей карьерного роста. Ищите работу, читайте советы по карьере от экспертов по трудоустройству Monster и находите советы по найму и подбору персонала.
HireVue
hirevue.com
HireVue — это ваша комплексная платформа для найма персонала с программным обеспечением для видеоинтервью, оценкой, текстовыми инструментами рекрутинга и диалоговыми чат-ботами с искусственным интеллектом. Создайте более быстрый, справедливый и дружелюбный процесс найма с помощью HireVue. Наше прогр...
Wellfound
wellfound.com
Wellfound (ранее AngelList Talent) AngelList — это американский веб-сайт для стартапов, инвесторов-ангелов и соискателей работы, желающих работать в стартапах. Целью платформы, созданной в 2010 году, является демократизация инвестиционного процесса и помощь стартапам в решении их задач по сбору сре...
Manatal
manatal.com
Manatal — это новое поколение программного обеспечения для подбора персонала. Простая в реализации и созданная с использованием новейших технологий, платформа была разработана для оптимизации и упрощения процессов подбора персонала, от поиска до адаптации и за его пределами. Нанимайте сотрудников лу...
Job Today
jobtoday.com
Job Today — сервис по подбору персонала и поиску работы. Подайте заявку на 10 вакансий во Вьетнаме. Новые вакансии добавляются ежедневно. Настройте за секунды и начните общаться с работодателями за считанные минуты!
Remote
remote.com
Remote — это комплексное решение для управления и оплаты труда штатных и контрактных работников по всему миру. Наша платформа занимается международным расчетом заработной платы, льгот, налогов, опционов на акции и соблюдением требований во многих странах. Независимо от того, где находится ваша коман...
Snagajob
snagajob.com
Snagajob — это бесплатное и простое приложение №1 для поиска работы, позволяющее найти работу с частичной или полной занятостью, упростить подачу заявлений о приеме на работу, получить отличные советы по карьере и многое другое. Отлично подходит для студентов, подростков или тех, кому нужен гибкий г...
SignalHire
signalhire.com
SignalHire — лучший и простой способ получить контактную информацию о любом человеке в Интернете. Независимо от того, являетесь ли вы рекрутером или поставщиком услуг, менеджером по продажам или маркетингу, у вас должен быть под рукой SignalHire. Используйте SignalHire из более чем 350 миллионов про...
Otta
otta.com
Только совпадения с учетом ваших предпочтений. Только самые интересные, инновационные и динамично развивающиеся компании. Отта поможет тебе найти эту работу. Тот, который идеально вам подходит. Узнайте свои лучшие рекомендации в интересных стартапах прямо сейчас.
Dice
dice.com
Создание сопроводительного письма AI уже здесь! Улучшите свои приложения и подчеркните свои навыки наиболее эффективным способом. Приложение Dice Tech Careers: найдите возможности своей мечты в сфере технологий, быстро получите работу и развивайте свою карьеру в сфере технологий... и все это на хо...
InfoJobs
infojobs.net
Приходите и найдите идеальную работу для себя. Посетите ведущий портал вакансий в Испании. InfoJobs, всегда лучше.
CareerBuilder
careerbuilder.com
Интуитивная система отслеживания кандидатов, которая поможет вам оптимизировать процесс найма и привлечь качественных кандидатов.
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva — это лучшая система подбора и подбора персонала ATS, CRM и VMS, ориентированная на ваш успех! JobDiva предлагает рекрутерам неограниченное бесплатное обучение использованию своего решения по подбору персонала и подбору персонала, включая агрегирование резюме и отслеживание кандидатов. Запро...
Talent.com
talent.com
Найдите подходящего таланта быстрее с Talent.com. Решения по подбору персонала для вашего бизнеса. Ожидайте большего от своей платформы поиска кандидатов. Индивидуальные стратегии поиска квалифицированных кандидатов и многое другое у вас под рукой. Удовлетворите свои потребности в найме с помощью на...
Loxo
loxo.co
Loxo — это платформа для анализа талантов №1 и мировой лидер в области программного обеспечения для рекрутинга. Унаследованная АТС в том виде, в котором мы ее знаем, через 5 лет не будет существовать. Loxo был разработан для управления полным жизненным циклом подбора персонала с помощью единой прогр...
Gem
gem.com
Gem — это рекрутинговая платформа на базе искусственного интеллекта, которую любят команды TA. Это помогает вам максимизировать производительность, быстрее нанимать сотрудников и экономить деньги, предоставляя при этом рекрутерам решение, которое они считают простым в использовании. Используйте Gem ...
Glider AI
glider.ai
Платформа Glider AI Skill Intelligence Platform, победитель SIA 2021 года за самые инновационные HR-технологии, предоставляет решения для найма, включая виртуальные оценки, кодирование/видеоинтервью, экранные боты и многое другое, для масштабирования качественного найма талантов для предприятий, кад...
talent.io
talent.io
Talent.io — это самый простой способ для технических специалистов найти работу по душе, а для компаний — создать отличные технические команды. Наша избирательная платформа объединяет сообщество из 100 000 квалифицированных технических специалистов и 7 000 компаний в Европе. Мы поддерживаем как посто...
JOIN
join.com
Join.com — это бесплатное программное обеспечение для привлечения талантов и отслеживания кандидатов, которое помогает малому и среднему бизнесу правильно нанимать сотрудников. Join предлагает оптимизированный, удобный и интуитивно понятный инструмент для оптимизации процесса найма рекрутеров по все...
Zippia
zippia.com
Zippia — это инновационная карьерная платформа, которая помогает соискателям найти новые пути карьерного роста, изучить возможности трудоустройства и получить ценную информацию о рынке труда. Используя передовые технологии, инструменты, основанные на данных, и персонализированные рекомендации, Zippi...
Braintrust
usebraintrust.com
Компания Braintrust совершает революцию в подборе персонала с помощью Braintrust AIR, первой и единственной в мире комплексной платформы для подбора персонала с использованием искусственного интеллекта. Braintrust AIR, обученная на основе человеческих знаний и собственных данных, сокращает время най...
Adway
adway.ai
Намного проще. Намного умнее. Гораздо больше таланта. Получите доступ ко всей рабочей силе с помощью автоматизированного социального рекрутингового маркетинга. Мы автоматизируем привлечение талантов, вы приветствуете их на борту.