Cord

Cord

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Веб-сайт: cordstudio.com

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CordStudio — интернет-магазин, предлагающий одежду с принтами в винтажном стиле, изделия из кожи премиум-класса и аксессуары. Некоторые ключевые моменты о компании: CordStudio была основана в 2024 году, штаб-квартира находится в Индии. Они предлагают широкий ассортимент товаров как для женщин, так и для мужчин, включая платья, топы, брюки, комбинезоны, сумки, кошельки и ремни. Одежда и аксессуары разрабатываются собственными силами и представляют собой сочетание винтажных принтов и современных силуэтов. CordStudio имеет несколько физических розничных точек по всей Индии, в том числе в Гургаоне, Хайдарабаде, Мумбаи и Нью-Дели. Они предлагают доставку по всему миру и имеют код скидки 10% для новых клиентов. CordStudio — это модный бренд, ориентированный на предоставление высококачественной, стильной одежды и аксессуаров в винтажном стиле. Их онлайн- и физическое присутствие в розничной торговле позволяет им охватывать клиентов по всему миру.

Веб-сайт: cordstudio.com

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