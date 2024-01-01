Cord — это набор инструментов для добавления богатых функций совместной работы, таких как чат, комментирование и уведомления, к цифровым продуктам и приложениям. Он предназначен для того, чтобы помочь разработчикам, дизайнерам и командам разработчиков быстро и легко внедрять мощные возможности совместной работы в свое программное обеспечение. Ключевые моменты о Корде: * Полный пакет SDK для совместной работы: Cord предоставляет полный комплект разработки программного обеспечения (SDK) со встроенными компонентами пользовательского интерфейса, API и интеграциями для добавления таких функций совместной работы, как чат, индикаторы присутствия, цепочки комментариев и уведомления в реальном времени. * Настраиваемость и гибкость: компоненты пользовательского интерфейса Cord можно широко настраивать с помощью CSS, чтобы они соответствовали внешнему виду главного приложения. API-интерфейсы также позволяют создавать индивидуальные возможности совместной работы. * Собственный пользовательский интерфейс: Cord стремится обеспечить удобство совместной работы, которое кажется естественным и непрерывным в рамках хост-приложения, а не во внешнем или прикрученном решении. * Безопасность и масштабируемость. Инфраструктура Cord спроектирована с учетом требований безопасности и масштабируемости и включает такие функции, как сертификация SOC 2, отвечающие корпоративным требованиям. * Варианты использования в разных отраслях: Cord можно применять в самых разных случаях: от добавления комментариев к инструментам бизнес-аналитики до замены чата поддержки клиентов и интеграции помощников искусственного интеллекта в редакторы документов. * Быстрая реализация: Cord предназначен для быстрого запуска и запуска функций совместной работы с демонстрационными приложениями с открытым исходным кодом и руководством по быстрому запуску, которое поможет разработчикам приступить к работе за считанные минуты. Cord стремится стать комплексным набором инструментов, который позволит командам разработчиков быстро встраивать высококачественные и индивидуальные возможности совместной работы в свои приложения.

Веб-сайт: cord.com

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