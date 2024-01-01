Copyl — это мощная и гибкая платформа программного обеспечения для бизнеса, которая позволяет вам создавать собственное программное обеспечение для бизнеса без программирования. Управление задачами Copyls интегрировано с планированием ресурсов, поэтому вы можете легко забронировать, когда и кем должно быть выполнено дело, например, изображение дела и список дел.

Веб-сайт: copyl.com

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