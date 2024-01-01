Альтернативы - CopyGenius
Notion
notion.so
Notion — это приложение, предоставляющее такие компоненты, как базы данных, канбан-доски, вики, календари и напоминания. Пользователи могут подключать эти компоненты для создания собственных систем управления знаниями, ведения заметок, управления данными, управления проектами и т. д. Эти компоненты ...
Grammarly
grammarly.com
Grammarly — американская транснациональная технологическая компания, которая разрабатывает одноименное программное обеспечение — инструмент для цифрового письма на английском языке, использующий искусственный интеллект и обработку естественного языка. Благодаря алгоритмам машинного и глубокого обуче...
QuillBot
quillbot.com
Инструменту перефразирования QuillBot доверяют миллионы людей по всему миру, поскольку он позволяет переписывать предложения, абзацы или статьи с использованием современного искусственного интеллекта.
Wordtune
wordtune.com
Ваши мысли словами. Скажите именно то, что вы имеете в виду, посредством ясного, убедительного и достоверного письма.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...
AI Writer
ai-writer.com
Создавайте точный, релевантный и качественный контент за 2 минуты. AI-Writer — это самая точная платформа для создания контента, использующая самые современные модели написания искусственного интеллекта для создания статей только из заголовка.
Copy.ai
copy.ai
Мы создали самого продвинутого в мире копирайтера с искусственным интеллектом, который позволяет вам создавать маркетинговые тексты за считанные секунды!
Jasper
jasper.ai
Создавайте контент в 5 раз быстрее с помощью искусственного интеллекта. Jasper — это инструмент копирайтинга высочайшего качества с искусственным интеллектом, получивший более 3000 пятизвездочных отзывов. Лучше всего подходит для написания постов в блогах, контента для социальных сетей и маркетингов...
Podium
podium.com
Дайте своему бизнесу несправедливое преимущество с помощью обзоров, сообщений, платежей, веб-чата и многого другого.
Craft
craft.do
Созданный с нуля для цифровых устройств, Craft возвращает удовольствие от письма. Craft — это инструмент для создания красивых документов и заметок, а также для обмена своими мыслями. Всем, что вы создаете в Craft, можно поделиться одним нажатием. Craft поддерживает встроенную уценку, обратные ссыл...
Rytr
rytr.me
Rytr — это инструмент для письма на базе искусственного интеллекта, который поможет вам создать высококачественный контент всего за несколько секунд и за небольшую плату!
SEMrush
semrush.com
SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру
Writesonic
writesonic.com
Writesonic позволяет вам очень легко создавать высокоэффективные статьи, целевые страницы, рекламные объявления, описания продуктов и многое другое за считанные секунды.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
Simplified
simplified.com
Универсальная платформа цифрового дизайна, которая поможет вам создавать контент, масштабировать свой бренд и сотрудничать с вашей командой, как никогда раньше. Все, что вам нужно, чтобы рассказать свою историю, в одном месте.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.
Writer
writer.com
Writer — это помощник по написанию текстов с искусственным интеллектом, который помогает всем членам вашей команды хорошо писать. Создавайте понятный, последовательный и фирменный контент повсюду. Попробуйте бесплатно сегодня.
TextCortex
textcortex.com
Один инструмент искусственного интеллекта для написания всего вашего контента. Маркетинг, продажи и текст веб-сайта, написанный за считанные секунды. Работает на базе передового искусственного интеллекта. Интегрирован в более чем 1000 платформ.
Writecream
writecream.com
Холодные электронные письма и создание контента на базе искусственного интеллекта.
Frase
frase.io
Увеличивайте органический трафик, коэффициенты конверсии и доходы с помощью интегрированной оптимизации контента и инструментов диалогового искусственного интеллекта. Создайте бесплатную учетную запись сегодня.
WriterZen
writerzen.net
Универсальное решение для контента, которое упростит ваши потребности в цифровом письме, начиная с кластеризации ключевых слов с учетом SEO и заканчивая попаданиями в поисковую выдачу.
GravityWrite
gravitywrite.com
Усовершенствуйте создание контента с помощью искусственного интеллекта. Создавайте блоги, копии рекламы, электронные письма, публикации в социальных сетях и многое другое за считанные секунды!
GetGenie Ai
getgenie.ai
Пишите и оценивайте в 20 раз быстрее с GetGenie — вашим личным помощником по искусственному интеллекту. Будь то WordPress, SaaS-приложение или чат-бот — GetGenie Ai поможет вам на всех фронтах и во всех направлениях работы!
nichesss
nichesss.com
Готовы найти бизнес-идею или развить уже существующую? Nichess поможет вам. 💪
Ludwig
ludwig.guru
Лингвистическая поисковая система и умный переводчик, который поможет вам найти идеальное слово или предложение, чтобы выразить ваши идеи.
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Позвольте ИИ написать ваш контент за считанные секунды. Без писательского кризиса. Введите несколько ключевых слов, и мы мгновенно превратим их в полноценные статьи и маркетинговый контент, используя наш ИИ мирового класса с обширными знаниями о мире.
Hive
hive.com
Платформа производительности №1 для быстро развивающихся команд. Управляйте проектами, отслеживайте задачи и сотрудничайте с командами любого размера. Начните работу с бесплатной 14-дневной пробной версией сегодня.
NeuronWriter
neuronwriter.com
Оптимизируйте содержимое своего веб-сайта, чтобы Google его обожал. Расширенный редактор контента с семантическими моделями (NLP), анализом поисковой выдачи Google и данными конкурентов. NEURONwriter поможет вам планировать и оптимизировать контент с учетом намерений пользователей!
Molin AI
molin.ai
Создавайте контент мгновенно. Molin — это искусственный интеллект, который пишет уникальный и качественный контент из пары слов всего за секунды.
ContextMinds
contextminds.com
ContextMinds помогает вам провести мозговой штурм и исследовать темы для разработки SEO-оптимизированного контента, который сделает вас авторитетом в своей области.