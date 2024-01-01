Copia Donors

Copia Donors

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Веб-сайт: gocopia.com

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Copia объединяет некоммерческие организации с пожертвованиями местных предприятий. Мы тратим в 3 раза больше еды, чем есть голодных ртов, которых нужно накормить. Проблема не в нехватке еды, а в неэффективном ее распределении. Голод – это не проблема дефицита; это проблема логистики. Впервые мы можем эффективно жертвовать готовые и скоропортящиеся продукты питания тем, кто в них нуждается, когда мы в них нуждаемся больше всего. Copia — это коммерческая компания, которая разработала технологию, позволяющую предприятиям (например, компаниям по управлению продуктами питания, таким как Compass Group, корпоративным кафетериям, университетам, больницам, бакалейным магазинам, предприятиям общественного питания и т. д.) легко запрашивать вывоз излишков еды, подбирать их, и безопасно доставлены нуждающимся некоммерческим организациям. С помощью Copia партнерские предприятия могут беспрепятственно получить доступ к значительной экономии на налогах, значительно сократить пищевые отходы за счет данных и аналитики об излишках, а также удалить CO2 из атмосферы, одновременно кормя свое сообщество.

Веб-сайт: gocopia.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Copia Donors, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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